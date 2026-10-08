Saluzzo, in municipio il questionario sul gradimento dei servizi ai cittadini

L'obiettivo, ancora una volta, è migliorare la qualità dei servizi e raccogliere indicazioni dagli utenti.

Il Comune di Saluzzo ha preparato un questionario sul gradimento dei servizi offerti dai vari sportelli per rispondere ad eventuali mutate esigenze e per rendere più efficace il lavoro dei funzionari del municipio.

"Le domande - spiegano dall'ufficio Controllo di gestione del municipio - sono semplici, di facile compilazione e consentono di esprimere il proprio livello di gradimento dei servizi utilizzati e di segnalare eventuali criticità, oltre a lasciare osservazioni e proposte. La compilazione del questionario è anonima. Una volta completate le risposte, la scheda potrà essere inserita nelle apposite cassette presenti nei diversi uffici comunali aperti al pubblico".

Sono 12 i raccoglitori sistemati in tutte le sedi comunali.

L'iniziativa è stata avviata il primo ottobre e durerà alcune settimane.

L'auspicio è quello di raccogliere un numero elevato di questionari. "Il Comune di Saluzzo - proseguono - invita tutti gli utenti a partecipare all'iniziativa: le loro opinioni e i loro suggerimenti costituiranno un utile strumento di ascolto e di confronto per continuare a migliorare la qualità dei servizi offerti alla comunità".

Per completare il questionario bastano pochi minuti. Ci sono domande specifiche che si riferiscono al tipo di servizio utilizzato, quindi la compilazione può anche essere effettuata più volte dallo stesso utente, senza che venga inficiata la raccolta dei dati.