CICLISMO / È partito il 110° GranPiemonte: da Asti a Bra la grande classica del ciclismo attraversa le Langhe

È scattato ufficialmente nella mattinata di oggi, giovedì 8 ottobre, il "110° GranPiemonte", classica del ciclismo internazionale di categoria 1.Pro organizzata da Rcs Sport e inserita nel calendario della Coppa Italia delle Regioni.

La carovana, composta da 162 corridori dopo il forfait del dorsale numero 84 Tao Geoghegan Hart, ha varcato il chilometro zero alle ore 12.14 prendendo il via da Asti alla volta di Bra, dove la corsa si concluderà al termine di 181 chilometri ondulati.

Il tracciato, particolarmente mosso e idoneo ai colpi di mano, attraversa il cuore del territorio piemontese superando le salite di Manera, Tre Cunei e Roddino, per poi toccare Dogliani e dirigersi verso il circuito finale di 34,7 chilometri.

Il punto chiave della gara è rappresentato dalla doppia ascesa verso La Morra, intervallata dalla salita di Cherasco lungo la Strada Vecchia, prima di scendere verso Verduno e Pollenzo per poi lanciarsi verso il traguardo di Bra, caratterizzato da un ultimo chilometro in leggera ascesa al 5% con punte dell'8% e un rettilineo finale di 250 metri.

Tra i principali candidati al successo figurano Isaac Del Toro, già vincitore dell'edizione 2025 e affiancato dal campione del mondo Brandon McNulty, insieme a Michael Matthews, Alberto Bettiol, Romain Gregoire, Giulio Pellizzari e Dorian Godon, oltre ai precedenti vincitori George Bennett e Neilson Powless.

Tra le curiosità statistiche della competizione, l'Italia si conferma la nazione più vittoriosa con 82 affermazioni complessive ed è la più rappresentata in griglia con 46 atleti su 24 paesi partecipanti. Il corridore più giovane al via è l'impostato Finn O'Brien con i suoi 18 anni, mentre il veterano della gara è il quarantatreenne Domenico Pozzovivo.

Il live della corsa è disponibile su https://www.ilgranpiemonte.it/live/.