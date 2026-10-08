A Bossolasco torna la Castagnata: caldarroste, zuppa di trippa e ceci e musica itinerante per una domenica d'autunno

Sarà una domenica all'insegna dei sapori dell'autunno, delle tradizioni locali e della convivialità quella in programma a Bossolasco domenica 18 ottobre, dove torna la tradizionale Castagnata, appuntamento organizzato dall'AT Pro Loco di Bossolasco con il patrocinio del Comune.

Una giornata pensata per vivere il paese passeggiando tra le sue vie e le sue bancarelle, assaggiando alcuni dei piatti più legati alla stagione autunnale e lasciandosi accompagnare dalla musica.

Il protagonista sarà naturalmente il castagno, con le immancabili caldarroste preparate durante la giornata e servite ai visitatori insieme a una proposta gastronomica che guarda direttamente alla cucina della tradizione piemontese.

Bancarelle e prodotti tipici per le vie del paese

La manifestazione prenderà vita per le vie di Bossolasco per tutta la giornata, con la possibilità di passeggiare tra le bancarelle di prodotti tipici, oggettistica e artigianato.

Sarà quindi anche un'occasione per scoprire produzioni e lavorazioni legate al territorio, acquistare prodotti e curiosità e vivere il centro del paese in un'atmosfera tipicamente autunnale.

Il cuore gastronomico della festa sarà invece in piazza XX Settembre, davanti alla chiesa di San Giovanni Battista.

Dalle 12 caldarroste e la tradizionale zuppa di trippa e ceci

A partire dalle 12 si potranno gustare le caldarroste appena sfornate e l'irresistibile zuppa di trippa e ceci, proposta anche nella versione con soli ceci, preparata secondo la ricetta della tradizione locale.

Per chi desidera trasformare la giornata in un vero appuntamento gastronomico è inoltre possibile prenotare la minestra da asporto, contattando la Pro Loco al numero 348 6817531 oppure scrivendo a proloco@visitbossolasco.it .

Una proposta che punta dunque sui sapori semplici e genuini della cucina di una volta, in una giornata nella quale la gastronomia sarà parte integrante dell'esperienza di visita.

Alle 13.30 arrivano gli Agricoli Band

A rendere ancora più vivace il pomeriggio sarà, dalle 13.30, la musica degli Agricoli Band, gruppo canoro itinerante che accompagnerà la manifestazione con musica dal vivo.

La formazione si muoverà tra le vie del paese, contribuendo a creare quella dimensione di festa diffusa che caratterizza gli appuntamenti della Pro Loco.

Castagne, cucina, bancarelle e musica diventano così gli ingredienti di una giornata pensata per famiglie, visitatori e appassionati delle tradizioni delle Langhe, con Bossolasco pronto ad accogliere chi vorrà trascorrere qualche ora nel paese.

Un appuntamento nel cuore dell'autunno di Bossolasco

La Castagnata rappresenta anche un'occasione per scoprire Bossolasco in una delle stagioni più suggestive dell'anno, quando le Langhe iniziano a cambiare colori e il calendario degli appuntamenti del territorio si concentra sui prodotti e sulle tradizioni dell'autunno.

L'invito degli organizzatori è quindi quello di raggiungere il paese domenica 18 ottobre, passeggiare tra le bancarelle, fermarsi in piazza per assaggiare le specialità preparate dalla Pro Loco e seguire la musica degli Agricoli Band.

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà al coperto, nel Salone G. Falcone in località Col del Sole a Bossolasco.