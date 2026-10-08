Impianti e protesi, Bergesio (Lega): "Con il registro unico tracciabilità immediata dei pazienti"

"Tracciabilità immediata dei dispositivi, massimo monitoraggio clinico e tolleranza zero per le irregolarità. È questo l'obiettivo del Disegno di Legge sull'istituzione del Registro unico nazionale dei dispositivi medici impiantabili, provvedimento fondamentale per la sicurezza della salute dei cittadini italiani".



Lo dichiara il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, commentando l'approvazione in Senato del disegno di legge per istituire il registro dei dispositivi medici impiantabili. Il testo passerà ora alla Camera. Il provvedimento prevede che il registro sia istituito presso la Direzione generale del Ministero della Salute.



"Grazie a questo intervento normativo – prosegue il Senatore – il Ministero della Salute disporrà finalmente di uno strumento centralizzato in grado di monitorare nel tempo le prestazioni e la sicurezza di protesi e dispositivi medici impiantabili. Significa garantire la rintracciabilità immediata dei pazienti in caso di necessità o allerte sanitarie, rafforzando la prevenzione e la vigilanza medica".



"Il provvedimento – sottolinea Bergesio – introduce inoltre un quadro sanzionatorio chiaro e severo per chi non ottempera agli obblighi di registrazione o per chi esegue procedure senza i requisiti professionali previsti, come nel caso dell'applicazione di protesi mammarie a fini estetici. Allo stesso tempo, si ottiene un importante efficientamento della spesa pubblica sanitaria, evitando sprechi e garantendo la massima trasparenza."



"La Lega e il Governo continuano a lavorare con pragmatismo e responsabilità per tutelare i pazienti, valorizzare il lavoro dei professionisti sanitari e garantire una sanità moderna, sicura ed efficiente", conclude il Senatore Bergesio.