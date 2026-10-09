“Strafossan 2026”, ultimi dettagli sulla manifestazione di domenica 11 ottobre nel cuore della Città

Domenica 11 ottobre non solo “Coloratissimo Autunno” a Fossano. Sarà anche la volta dell’attesa gara podistica- camminata della “Strafossan 2026”, con al timone la neopresidente Mirella Brizio, anche consigliera comunale di Fossano.

La stessa Brizio, a due giorni da quella che sarà la manifestazione numero 41 della storia della Città degli Acaja, ha commentato i suoi stati d’animo e fornito le ultime informazioni in merito alla giornata.

“Ultime ore prima della Strafossan. Ore, concitate di definizione delle ultime cose. È incredibile quante incombenze si manifestino tutte insieme e soprattutto negli ultimi giorni. Verifica del percorso, confronto con i volontari sul percorso, definizione degli ultimi dettagli con la proloco Fossano per il pasta-party, posizionamento degli striscioni, ritiro dei prodotti da distribuire, consegna gadget agli sponsor, vendita degli ultimi pettorali, ma non solo. – ha rivelato Brizio.

“È impegnativo, ma allo stesso tempo elettrizzante. Si inizia a vedere il traguardo e si accelera. Le vendite dei pettorali stanno procedendo bene, così come le prenotazioni per il pasta-party. Non si possono ancora fare numeri. Quelli, li avremo solo domenica. – ha proseguito - Di certo, sappiamo che, anche quest'anno, molte attività hanno voluto sostenere la manifestazione.

Con il loro contributo, potremo terminare la messa a dimora di nuovi alberi sulla pista ciclabile di via Santa Lucia, potremo finanziare il progetto del vincitore del nostro bando e possibilmente dare un contributo al secondo e terzo classificati”.

Ancora sulle finalità ricreative e benefiche della giornata: “Potremo consegnare i contributi alle scuole ed alle associazioni che ci hanno aiutato nella vendita. E, poi, chissà. Magari, ci sarà spazio anche per altro. Per il giorno della manifestazione, avremo anche la partecipazione della Filarmonica Arrigo Boito e della Fondazione Fossano Musica che allieteranno i camminatori sul percorso. All'arrivo poi distribuiremo prodotti del territorio. Durante la camminata, i partecipanti potranno anche giocare. Radio BackInTown ha ideato un contest da risolvere attraverso indizi, raccolti durante il cammino. Non resta che correre e camminare”.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DELLA STRAFOSSAN 2026

Gli orari della Strafossan 2026 riguarderanno alle 9.30 la corsa competitiva, alle 9.35 la non competitiva.

Seguirà alle 11 la camminata, anche per gli animali domestici. A seguire pasta-party sul piazzale della piscina comunale.