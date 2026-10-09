Arte protagonista a La Morra: nella chiesa di San Sebastiano la mostra "Sintonie interiori"

Presso la chiesa di San Sebastiano in La Morra è visitabile dall'1 al 15 ottobre la mostra “Sintonie interiori” con opere di Feny Parasole e Antonella Tavella.

Reduce da un approfondimento sulla sua poetica alla 61ª Biennale di Venezia 2026 presso il padiglione Grenada, Feny Parasole nasce come hobbista nel 1990. Oggi continua nella sua vita artistica aggiungendo tecniche diverse in tre collezioni che mantengono primaria l’ispirazione data dalla natura e dalla poesia del territorio di Langa, raccontati anche attraverso le matite e i ciabot.

Di Sommariva del Bosco, Antonella Tavella oggi vive e lavora nella Langa dei vini nobili. Principalmente autodidatta, da tanti anni si esprime attraverso la pittura ad olio, ad acquarello e su porcellana. A Cervo (Im), ha una piccola esposizione permanente nel meraviglioso borgo.

Lavora con entusiasmo nel mondo del vino, spesso principale protagonista delle sue opere. La vite, in tutte le stagioni, affascina l’artista e la riporta alla sua infanzia, insieme al nonno nella vigna.

Gli orari di apertura sono: 10-13 e 14,30-17,30.

Per informazioni tel. 339 7616438.