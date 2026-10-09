Con il progetto “Fuori Campo” il cinema a Cuneo diventa senza barriere, più accessibile e inclusivo

Procede a Cuneo la rassegna “Fuori Campo – Proiettiamo senza barriere!”, progetto di accessibilità culturale che intende trasformare la fruizione cinematografica in un’esperienza inclusiva, continuativa e priva di barriere sensoriali. Venerdì 16 ottobre alle 20.30, presso il Cinema Teatro Don Bosco di Cuneo (via San Giovanni Bosco, 21) è in programma “Romeo è Giulietta”, proiezione seguita da un momento di cineforum con il pubblico curato dal gruppo Cinecrew.

I prossimi due appuntamenti sono in calendario per venerdì 23 e 30 ottobre. “Fuori Campo – Proiettiamo senza barriere!” è promosso dall’Oratorio Salesiano Don Bosco, capofila del progetto e da Noau | Officina Culturale, con il sostegno della Fondazione CRC nell’ambito del bando “Impegnati nei diritti”. Il progetto, che si avvale della codirezione artistica del filmmaker e operatore culturale Andrea Ceraso, è stato sviluppato attraverso un percorso di co-progettazione con ENS – Ente Nazionale Sordi, UICI – Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e UNIVOC, per individuare le principali esigenze e intervenire concretamente sull’accessibilità del Cinema Don Bosco. Tutte le proiezioni si tengono al Cinema Teatro Don Bosco e sono gratuite e aperte a tutta la cittadinanza. È consigliata la prenotazione online tramite la piattaforma Liveticket, mentre la biglietteria sarà aperta dalle 20. Per informazioni e prenotazioni: cinemateatro@salesianicuneo.it oppure al numero 327/2594014.

“La serata – spiegano i curatori del progetto – sarà l’occasione per continuare a sperimentare concretamente un modo diverso di vivere la sala cinematografica, grazie agli strumenti di accessibilità messi a disposizione dal progetto: sottotitoli descrittivi e inclusivi per le persone sorde e audiodescrizioni per le persone cieche e ipovedenti, fruibili attraverso l’app MovieReading. Anche gli incontri e i momenti di confronto proposti nelle serate sono accompagnati dalla traduzione in Lingua dei Segni Italiana (LIS)”.

La programmazione proseguirà venerdì 23 ottobre, alle 20.30, con “Song Sung Blue”. A introdurre il film sarà Andrea Chimento, critico cinematografico, collaboratore de “Il Sole 24 Ore” e direttore della piattaforma di analisi cinematografica LongTake, che proporrà un excursus sul ruolo della musica nel linguaggio cinematografico.

Ultimo appuntamento della rassegna venerdì 30 ottobre, alle 20.30, con “Berlinguer – La grande ambizione”. La proiezione sarà accompagnata da un approfondimento sulla tematica del film a cura di Valentina Colombi, archivista e storica contemporanea.

Oltre agli strumenti per la fruizione dei film, il progetto ha previsto interventi sull’accessibilità degli spazi, tra cui loges (sistema di pavimentazione tattile a rilievo progettato per garantire l’autonomia, la mobilità e la sicurezza delle persone cieche, ipovedenti e anziane) per l’orientamento, una mappa tattile e il miglioramento dell’acustica della cassa, oltre alla possibilità di prenotare il proprio posto da casa. Dal 26 al 28 novembre inoltre si terrà una sorta di microfestival, momento di monitoraggio e condivisione delle buone pratiche di accessibilità cinematografica con l’obiettivo di raccogliere indicazioni utili e condividere le buone pratiche sperimentate con il progetto, anche con scuole e altre realtà cinematografiche del territorio.