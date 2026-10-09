“Cuvée des couleurs”: a Monforte la nuova mostra dell'acquarellista Carla Ghisolfi

Dal 5 al 18 ottobre, l’Oratorio di Sant’Agostino a Monforte d'Alba ospiterà la nuova mostra di Carla Ghisolfi, “Cuvée des couleurs”. Orario mostre: da martedì a domenica 10-12 e 15.30-19.

Tra tutte le tradizioni pittoriche possibili, l'artista ha scelto di comunicare e trasmettere la sua arte attraverso l'antica e affascinante tecnica dell'acquerello.

Mezzo pittorico imprevedibile, l'acquerello è, per chi lo sperimenta, una sfida unica che non ammette errore di tratto.

L'acquerellista esperto impara a sfruttare i risultati inaspettati della tecnica, a improvvisare attraverso l'esperienza. La spontaneità è tutto. L'intimità con il mezzo scaturisce dal modo in cui lo stesso incoraggia l'improvvisazione e sembra registrare i fugaci pensieri dell'artista.

E, infatti, colpiscono al primo sguardo, persino a quello più superficiale, per il tratto sicuro e tecnicamente preciso, unito a un'estrema "leggerezza" rappresentativa e immediatezza espressiva, gli splendidi acquarelli qui esposti.

Altrettanto apprezzabile la varietà dei temi trattati: si passa dalle sinuose colline delle Langhe, alle ricche, seppur delicate nature morte, dalla poesia degli animali alla magia delle figure umane, il tutto magistralmente intriso in una soave modulazione cromatica che predilige tonalità tenui e armoniose.

Ringraziamo Carla Ghisolfi per le emozioni oltre che il puro piacere estetico che la sua grande abilità e sensibilità artistiche riescono a comunicare, augurandole di cuore un grande successo non solo per questa mostra ma per tutta la sua attività artistica presente e futura.

Una buona serata a tutti.

Carla Ghisolfi è nata a Monforte dove vive e lavora. Acquerellista e pittrice su ceramica, allieva di Francesco Franco, di Paola Pitzlanti e Ruggeri ha partecipato a numerose mostre in Piemonte, in Toscana nonché alle Convention biennali a Como ricevendo riconoscimenti e premi. Inoltre ha conseguito una specializzazione superiore nell'Arte della pittura su porcellana Master degree in the fine art off china painting.