Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d'Alba: il tricolore di Trail Lungo arriva ad Alba

La diciassettesima edizione dell'Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d'Alba è stata presentata lunedì scorso a giornalisti e autorità nella Sala Trasparenza del grattacielo della Regione Piemonte, a Torino.

La gara di domenica 25 ottobre 2026 assegnerà anche i titoli Fidal 2026 Assoluti e Master di Trail Lungo. La Federazione Italiana di Atletica Leggera sarà così per la prima volta ad Alba con una gara di Campionato Italiano.

Alla seguitissima conferenza sono intervenuti, per la Regione Piemonte, l'assessore allo Sport, Turismo, Commercio e Agricoltura Paolo Bongioanni e il consigliere Daniele Sobrero. Molto gradito anche l'intervento del senatore Giorgio Maria Bergesio. Per il Comitato regionale Fidal Piemonte è intervenuta Tiziana Di Crescenzo. Massimo Casagrande, presidente dell'associazione organizzatrice Triangolo Sport, ha illustrato l'evento e ha svelato il trofeo per il vincitore della maratona, opera dell'artista braidese Francesca Dalla Costa.

La massima rassegna tricolore della specialità si svolgerà in una cornice d'eccezione, sui sentieri e sulle strade dei territori Unesco. Sono previsti diversi percorsi: quello del Trail Lungo di 50 km, la classica maratona di 42 km, la mezza maratona di 21 km e la coinvolgente staffetta 42 km/4, aperta anche ad atleti non agonisti. Completano il programma le tradizionali due camminate non competitive.

Sono attesi runner da molte regioni d'Italia e dall'estero (Danimarca, Svezia, Norvegia, Giappone, Francia, Svizzera, Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti), come confermano le numerose iscrizioni già pervenute.

Tra i top runner e i favoriti è già certa la presenza del valdostano Davide Cheraz, pochi giorni fa vincitore dell'edizione 2026 del TOR30 – Passage au Malatrà. Ci sarà anche Riccardo Borgialli, uno dei volti più noti e competitivi del trail running italiano ed europeo.

Molto attesa ad Alba anche Valeria Straneo, la regina italiana della maratona e talento infinito dell'atletica leggera, che nobiliterà l'evento con la sua prestigiosa partecipazione.

L'appuntamento rientra inoltre nel fitto calendario della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. Unisce l'adrenalina dell'agonismo alla cultura, ai grandi vini e alla gastronomia locale, che sono altri buoni motivi per partecipare alla gara.

Sabato 17 ottobre 2026 si terrà una conferenza stampa di presentazione anche ad Alba, alle 9.30 (orario anticipato) nella Sala della Resistenza del Comune. L'incontro è aperto a tutti.

Regolamenti, iscrizioni online (già aperte) e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.triangolosport.it e sulle pagine Facebook e Instagram di Triangolo Sport.