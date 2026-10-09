VOLLEY FEMMINILE / Questa sera (ore 21) al via la nuova stagione di “Time Out Women”; Ospiti Nicola Negro, Beatrice Perfetto e Anna Aliberti

Da sinistra Beatrice Perfetto, Nicola Negro e Anna Aliberti (foto Pekke)

Questa sera riflettori puntati su “Time Out Women”, il programma di approfondimento sul mondo della serie A di volley femminile del gruppo editoriale More News. Il format giunge alla sua sesta stagione.

Da stasera, dunque, con lo “start” fissato come di consueto per le ore 21, si torna a parlare di pallavolo femminile di serie A1, A2 e da quest’anno anche della nuova arrivata, la “sorellina minore” A3. Confermata la conduzione del programma, affidata al giornalista Matteo La Viola, che è anche l’ideatore del format, affiancato dal sorriso e l’esperienza della ex palleggiatrice Lidia Bonifazi.

Ospiti d’eccellenza anche per questa prima puntata della nuova stagione. In studio ci sarà la gradita presenza della centrale dell’Acqua San Bernardo Mondovì Anna Aliberti. Due i collegamenti in programma. Il primo avrà come protagonista Nicola Negro, allenatore della Reale Mutua Fenera Chieri ‘76, reduce dal colpaccio in casa della Savino Del Bene Scandicci. Con l’allenatore trevigiano si parlera anche della sua esperienza alla guida del Messico, dove proprio di recente ha tagliato il traguardo delle 100 panchine.

Da casa Narconon Volley Melendugno, invece, è previsto il collegamento con la schiacciatrice Beatrice Perfetto. Anche quest’anno non mancheranno i contributi video, con le interviste realizzate dalla sapiente squadra di collaboratori del programma. Per questa prima puntata avremo ai nostri microfoni Federica Pelloni e Valeria Battista della Laica Cioccolato Uyba, Brunella Fusco dell’Erreci Busto Arsizio e Alice Farina della Wash4green Monviso.

Ricordiamo che “Time Out Women” è visibile on line sulle home-page di numerose testate del gruppo More News, come Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, Torinoggi.it, Lavocedialba.it e Ilbustese.it, ma anche sulle rispettive pagine Facebook e sul canale Youtube di Targatocn.it.