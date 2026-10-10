Agroalimentare: Coldiretti, clima taglia 25% produzione castagne

Al via la raccolta delle castagne italiane che quest’anno vedranno un calo della produzione di circa il 25% rispetto al 2025, dovuto principalmente agli effetti dei cambiamenti climatici, con il caldo che potrebbe aver fatto diminuire le rese, anche se la qualità si annuncia ottima. Sono le prime stime della Coldiretti su quello che è uno dei tradizionali simboli dell’autunno ma che negli ultimi anni ha visto una crescente attenzione legata alle proprietà salutistiche, evidenziate dalle ultime ricerche scientifiche.

Accanto al lato salutistico, la castanicoltura "resta una risorsa strategica per l’economia delle aree interne: oltre a garantire reddito alle imprese agricole, i castagneti contribuiscono alla tutela del territorio, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al contrasto dell’abbandono delle montagne", spiega Coldiretti. L’Italia è il primo produttore europeo di castagne e marroni, con una produzione di alta qualità molto apprezzata anche al di fuori dei confini nazionali. La superficie in produzione ammonta a quasi 40mila ettari, di cui oltre 1/3 in Campania, prima regione produttrice davanti a Calabria, Piemonte, Lazio e Toscana. Il valore alla produzione è stimato in circa 200 milioni di euro.

La raccolta delle castagne avviene però "per oltre il 60% ancora manuale, risentendo della carenza di manodopera nelle aree montane. Per sostenere il settore servono innovazione tecnologica, nuovi sbocchi commerciali e sistemi di conservazione più efficaci, in grado di rafforzare la competitività delle produzioni italiane", evidenziano gli agricoltori. (Rgt/Adnkronos)