Tentata aggressione al personale di Polizia Penitenziaria nel carcere di Saluzzo: l’Osapp chiede un intervento urgente del Dap

Nella giornata di ieri, venerdì 9 ottobre, intorno alle 14:45, presso il carcere di Saluzzo, si è verificato un grave episodio che ha visto un detenuto, indicato come appartenente alla criminalità organizzata di matrice camorristica, protagonista di comportamenti violenti nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria.

Si tratta dello stesso detenuto già autore di più aggressioni nel medesimo istituto penitenziario.

Secondo quanto riferito, per futili e pretestuosi motivi, il detenuto avrebbe tentato con la forza di sottrarre il computer alla vicecomandante all’interno del suo ufficio. L’intervento della stessa, con l’ausilio di un’ispettrice, avrebbe consentito di bloccare il tentativo.

Nel parapiglia sono intervenuti anche due agenti di Polizia Penitenziaria, che hanno invitato il detenuto a mantenere la calma. Il detenuto avrebbe quindi tentato di aggredire anche le persone presenti, salvo poi calmarsi poco dopo.

«Una situazione davvero inaudita, quella che si sta verificando presso la Casa di Reclusione di Saluzzo», dichiara Leo Beneduci, segretario generale dell’OSAPP.

«È necessario che la situazione venga affrontata e risolta immediatamente, con un intervento concreto del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Occorre inoltre intervenire urgentemente sulle criticità del reparto isolamento, che, a quanto ci risulta, è tuttora privo di un sistema di videosorveglianza».

L’OSAPP sollecita pertanto le autorità competenti ad adottare con urgenza le misure necessarie a garantire condizioni di sicurezza adeguate per tutto il personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso l’istituto saluzzese.