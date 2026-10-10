Mondovì Sport & Culture Festival, il weekend entra nel vivo: sabato e domenica protagonisti i grandi campioni

Il centro storico di Mondovì continua a essere il cuore dello sport e della cultura con il Mondovì Sport & Culture Festival. Dopo le prime due giornate, la manifestazione prosegue sabato 10 e domenica 11 ottobre con un calendario ricco di incontri, testimonianze e appuntamenti dedicati ai grandi protagonisti dello sport italiano. Da Fausto Desalu ad Arianna Fontana, passando per Giovanni Malagò, Michela Moioli e Leonardo Fabbri, il fine settimana porterà in città atleti, dirigenti e personaggi che hanno lasciato il segno nelle rispettive discipline.

La prima edizione dell'evento, ideato da Paolo Bruno, sta animando il centro storico attraverso incontri, racconti e attività aperte al pubblico, con l'obiettivo di andare oltre i risultati agonistici per mettere al centro le storie personali, i sacrifici, la determinazione e la capacità di superare gli ostacoli. Il tema delle «Anime vincenti» accompagna così un festival che intreccia sport, salute, solidarietà e cultura, coinvolgendo diverse piazze cittadine e il Teatro Baretti.

Sabato 10 ottobre, una giornata tra campioni olimpici e grandi storie

Il programma di sabato si apre alle 10 con Fausto Desalu, campione olimpico della staffetta 4x100 ai Giochi di Tokyo, protagonista dell'incontro «Corri oltre ogni limite». Un'occasione per ripercorrere il suo percorso sportivo e riflettere sul valore dell'impegno e della perseveranza.

Alle 11 i riflettori si sposteranno su Giovanni Malagò, intervistato da Marino Bartoletti nell'appuntamento «Lo sport come visione», dedicato al ruolo dello sport e alle prospettive del movimento sportivo italiano. La giornata proseguirà con gli incontri dedicati ai protagonisti del rally del territorio e ad Anita Gastaldi, prima di lasciare spazio al calcio con Paolo Casarin, chiamato a raccontare il gioco oltre la linea del campo, e a Michele Padovano, che affronterà il tema della vita oltre la carriera calcistica.

Nel pomeriggio, alle 17, sarà protagonista la Fondazione Matilde Lorenzi, con Adolfo ed Elena Lorenzi, per un momento dedicato al ricordo e ai valori della solidarietà. Alle 18 toccherà invece a Giorgio Meneschincheri raccontare i quindici anni di «Tennis and Friends», il progetto che unisce sport e prevenzione sanitaria.

La giornata culminerà alle 21 al Teatro Baretti con Arianna Fontana, una delle atlete più medagliate nella storia dello sport italiano. Nel dialogo con Marino Bartoletti, intitolato «Quattordici volte nella leggenda», la campionessa dello short track ripercorrerà una carriera straordinaria, segnata da quattordici medaglie olimpiche e da una presenza costante ai vertici della disciplina.

Domenica 11 ottobre, il gran finale con atletica, snowboard e ricordi azzurri

Il festival proseguirà domenica con un'altra giornata dedicata ai protagonisti dello sport, tra esperienze olimpiche, atletica leggera e racconti di grandi successi.

Alle 10 saliranno sul palco Sandro Damilano ed Elisa Rigaudo, figure di riferimento della marcia italiana. Alle 11 sarà invece il momento di Stefano Mei, presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, intervistato da Marino Bartoletti. A mezzogiorno spazio a Lorenzo Benati, mentre alle 14 l'appuntamento sarà con Dariya Derkach e Alessandro Nocera.

Alle 15 il pubblico potrà incontrare Michela Moioli, campionessa dello snowboard cross, in un racconto che collegherà il successo olimpico di Pyeongchang alle nuove sfide in direzione Milano-Cortina. Un'ora più tardi, alle 16, il tema del talento e del rapporto tra atleta e allenatore sarà al centro dell'incontro con Andy Diaz e Fabrizio Donato.

Alle 17 sarà protagonista Leonardo Fabbri, specialista del getto del peso, con l'appuntamento «Oltre i ventidue metri», dedicato al percorso che lo ha portato ai vertici internazionali della disciplina.

La chiusura ufficiale è prevista alle 18 con Marino Bartoletti e «2006-2026: il ricordo dell'ultimo trionfo», un appuntamento che riporterà il pubblico a vent'anni dalla vittoria della Nazionale italiana ai Mondiali di calcio del 2006.

Le piazze diventano un villaggio dello sport

Accanto agli incontri con i campioni, il Mondovì Sport & Culture Festival continua a proporre occasioni per vivere lo sport in prima persona. Piazza Carlo Ferrero ospita il Villaggio Sport e Salute, con spazi dedicati al basket, all'atletica, al calcio e alle attività sul tatami, pensati per coinvolgere famiglie, bambini e giovani.

In piazza San Pietro, lo Snow Village porta invece nel cuore della città il mondo della montagna e degli sport invernali, con attrezzature e iniziative tematiche. Per sabato sera è inoltre previsto un dj set gratuito.

Gli altri appuntamenti si distribuiscono tra piazza Cesare Battisti, sede dello Yellow Stage «Anime vincenti», la piazzetta Monsignor Moizo, dedicata allo spazio «Sportivamente parlando», e il Teatro Baretti, che accoglie gli incontri più legati alle storie personali e ai grandi racconti sportivi.

Un weekend per vivere lo sport oltre il risultato

Con il fine settimana del 10 e 11 ottobre, il Mondovì Sport & Culture Festival entra nella sua fase conclusiva, mantenendo al centro una visione dello sport come strumento di crescita, inclusione e condivisione. Non soltanto medaglie e vittorie, ma anche percorsi difficili, passione, salute e capacità di ripartire: sono questi i temi che attraversano gli appuntamenti in programma.

La manifestazione punta così a coinvolgere non solo gli appassionati, ma anche cittadini, famiglie e visitatori, trasformando il centro storico in un luogo d'incontro tra discipline, generazioni e storie differenti. L'obiettivo è fare dello sport un'esperienza da ascoltare, conoscere e praticare, anche al di fuori dei tradizionali impianti sportivi.

Le attività del Villaggio Sport e Salute sono a ingresso libero. Per Mondovì, il weekend rappresenta dunque l'occasione per continuare a vivere una manifestazione che mette in dialogo i grandi nomi dello sport nazionale con il territorio e la comunità locale.