A Cuneo torna "Scrittorincittà": oltre 90 incontri gratuiti con gli autori

Dall'11 al 15 novembre, scrittorincittà torna a incontrare bambine, bambini, ragazze e ragazzi di nidi, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie con un programma scuole che si costruisce attorno a un'unica idea: FINESTRINI, il tema della XXVIII edizione del festival. Finestrini sono i vetri dei treni e dei pulmini da cui si guarda il mondo mentre si viaggia. Ma sono finestrini anche i volti delle persone, gli schermi dei computer e, prima di tutto, i libri: ogni libro è un vetro attraverso cui affacciarsi su un panorama nuovo. È da questa suggestione che nasce il programma scuole 2026, che intreccia decine di titoli diversi in filoni capaci di parlare, ciascuno a modo suo, di sguardi, soglie, confini e punti di vista.

Affacciarsi sul nuovo

Molti incontri per l'infanzia e la primaria invitano i più piccoli ad affacciarsi su ciò che non si conosce ancora - un'ombra, un rumore, un volto nuovo - per scoprire, con sorpresa e un pizzico di comicità, che dall'altra parte del finestrino c'è spesso qualcosa di buffo, amichevole o semplicemente diverso da sé. Ne parlano Maria Loretta Giraldo e Nicoletta Bertelle (Che paura, fratellini!, La Coccinella), Dario Pomodoro (Il cespuglio, minibombo) e con il suo Chi l'ha schiacciato? (Franco Cosimo Panini), Valentina Pericci ed Erika De Pieri (Il mostro del bosco, Emme Edizioni), Alessandro Montagnana (Zampa coniglio coraggioso, Emme Edizioni), Giuditta Campello (L'abominevole cavallo mannaro, Pelledoca), Lenina Barducci - che incontra le scuole con tre titoli diversi: L'Altro, Chiamate un dottore! e Maestra, vieni a vedere! (tutti Pulce edizioni) - e Michele Casella e Gabriella Camiscioni (L'Unicorvo, Franco Cosimo Panini).

Chi siamo, visti dagli altri

A tutte le età, non è facile affrontare e interpretare lo sguardo che gli altri posano su di noi e comprendere quanto possa aiutarci a capire chi siamo davvero o ferirci. Ne scrivono Daniele Nicastro, protagonista di due incontri diversi con Sono troppo io! (Lapis) e Vespe nella testa (Einaudi Ragazzi), Margaret McDonald (Glasgow Boys, Rizzoli), Simona Dolce (L'estate in cui ho smesso di avere paura, Mondadori), Chiara Baglioni (E se poi divento grande?, Il Castoro) e Giulio Fabroni e Francesca Carabelli (Uffa che barba!, Sinnos).

Finestre sul passato: memoria, storia e identità collettiva

C'è poi chi usa finestrini per affacciarsi sulla Storia, sulle storie rimosse e sul valore della memoria. Nicola Lucchi presenta il secondo capitolo de I guardiani della memoria (Gribaudo); Manlio Castagna sarà protagonista di due incontri, uno dedicato a La mia vita dopo Juno Sparks (Mondadori) e uno a Il Medioevo dalla A alla Zazzera (Il Castoro); Asmae Dachan propone alle secondarie di 2° grado il suo reportage Siria, il giorno dopo (add editore); Alessandra Gumiero apre un varco nel tempo con Cleo, gatta d'Egitto (Feltrinelli); Teodora Manes riscrive il mito greco in Canta il mio nome. La profezia di Atalanta (Il Castoro); Massimo Polidoro racconta le evasioni di Harry Houdini in Tutti i segreti di Houdini (Piemme); Gud racconterà, con la sua inconfondibile ironia, sia Terry Time e la fabbrica del tempo perduto (Tunué) che Diecimila fermate per dirti che... (Mondadori).

Viaggi, mappe e orizzonti

Non potevano mancare gli incontri che portano il tema del viaggio in primo piano: Anselmo Roveda e Andrea Serio rileggono Il viaggio del Piccolo Principe (Giralangolo/EDT); Neil Packer apre infinite mappe dentro una sola con Ovunque, dovunque (Camelozampa); Chiara Valentina Segré e Sara De Giorgi accompagnano i più piccoli verso La grande montagna (Camelozampa); Emma Lidia Squillari gioca con le scelte impossibili in Peloso come uno yak (Terre di mezzo); Giuseppe Anastasi dimostra che si può viaggiare restando fermi ne La foresta che nessuno sa dov'è (Salani); Beatrice Dorigo racconta un'estate sospesa in Playlist per quando torni (Giralangolo/EDT); Alessandro Barbaglia racconta storie di chi va e chi resta in Là dove finisce il cielo (Mondadori).

Case, porte e soglie da attraversare insieme

Ci sono poi le case e l'accoglienza, tra porte che si aprono e soglie che si attraversano in compagnia: Stefano Martinuz, con Una casa per tutti (Emme Edizioni); Elisa Puricelli Guerra, protagonista di due incontri con In questo palazzo scompaiono tutti (Feltrinelli); Romina Scarpanti e Carolina Grosa, che fanno varcare ai lettori una soglia inaspettata con Lola Muerte - Scheletrina fifona (Edizioni EL); Alice Keller, che festeggia la bella stagione con Cece e Cice sul prato (Camelozampa); Melania Longo e Alessandro Sanna, che spalancano la porta della fantasia in Ho fatto un disegno (Camelozampa).

E ancora: natura, scienza e poesia del quotidiano

Completano il programma gli incontri di taglio scientifico e poetico: Emanuele Cirani e Isacco Alberti fanno luce sul metodo scientifico in Dinosauri. La scienza nel tempo (Camelozampa); Irene Penazzi guida alla scoperta degli ambienti umidi in Tra terra e acqua (Editoriale Scienza) e, insieme a Nicoletta Gramantieri, ne Il piccolo popolo del fiume (Il Castoro); Agnese Baruzzi apre finestre sul mondo animale con Tante famiglie e Amici è meglio (Editoriale Scienza); Giuditta Campello celebra il cambio di stagione in Benvenuto, autunno! (Edizioni EL); Michele D'Ignazio inventa un mare tutto suo in Felice e l'invenzione del mare (Rizzoli); Gek Tessaro dà voce ai suoni del mondo in Facciamoci sentire (Lapis); Chiara Carminati ci aiuta a scoprire Cose che fanno poesia (Rizzoli); Silvia Vecchini e Antonio "Sualzo" Vincenti accompagnano i ragazzi oltre la paura in Del buio non ho paura (Il Castoro); Lee Kkoch-nim indaga quanto lo sguardo altrui possa costruire o distruggere una verità ne La ragazza da odiare (La Nuova Frontiera Junior); Luca Azzolini si interroga sul confine tra reale e virtuale in Secret City (Gribaudo).

Un programma per ogni età

In totale, il programma scuole conta oltre 90 incontri, distribuiti su tutte le fasce d'età: dai nidi alla scuola dell'infanzia, dalla primaria alla secondaria di primo e secondo grado. Ogni incontro nasce da un libro diverso, ma tutti condividono lo stesso invito: fermarsi, affacciarsi, guardare. Perché i libri sono finestrini, e nei libri scorre il mondo.

Tutte le autrici e gli autori del programma scuole

In ordine alfabetico: Isacco Alberti, Giuseppe Anastasi, Luca Azzolini, Chiara Baglioni, Alessandro Barbaglia, Lenina Barducci, Agnese Baruzzi, Nicoletta Bertelle, Silvia Borando, Gabriella Camiscioni, Giuditta Campello, Francesca Carabelli, Chiara Carminati, Michele Casella, Manlio Castagna, Emanuele Cirani, Asmae Dachan, Sara De Giorgi, Erika De Pieri, Michele D'Ignazio, Simona Dolce, Beatrice Dorigo, Giulio Fabroni, Eva Francescutto, Maria Loretta Giraldo, Nicoletta Gramantieri, Carolina Grosa, Gud, Alessandra Gumiero, Alice Keller, Lee Kkoch-nim, Melania Longo, Nicola Lucchi, Teodora Manes, Stefano Martinuz, Margaret McDonald, Alessandro Montagnana, Daniele Nicastro, Neil Packer, Irene Penazzi, Valentina Pericci, Massimo Polidoro, Dario Pomodoro, Elisa Puricelli Guerra, Anselmo Roveda, Alessandro Sanna, Romina Scarpanti, Chiara Valentina Segré, Andrea Serio, Emma Lidia Squillari, Antonio "Sualzo" Vincenti, Gek Tessaro, Silvia Vecchini.

Modalità di prenotazione

Sarà possibile prenotare esclusivamente telefonando al numero 0171.444822, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18.30 secondo questo calendario:

scuole dell'infanzia: dal 12 al 22 ottobre

scuole primarie: dal 13 al 22 ottobre

scuole secondarie di 1° e 2° grado: dal 14 al 22 ottobre