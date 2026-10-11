Domenica dal sapore e colori d'autunno tra castagnate, fiere e artigianato

Primo week end della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e tante sagre dedicata alla castagna in molte località della Granda.

Importanti manifestazioni si terranno anche a Fossano con Coloratissimo Autunno, a Mondovì con Autumnus Caraxonensis, a Saluzzo con MercAntico e a Savigliano con Occitober Fest. Prosegue l’iniziativa di Castelli Aperti (qui i riferimenti nella nostra provincia https://castelliaperti.it/) affiancata da “Giornate del FAI d’Autunno” (vedi elenco) che consentono di visitare luoghi, palazzi, dimore e giardini storici.

Completano le offerte del week end mercatini, eventi sportivi, laboratori, concerti, convegni, mostre fotografiche e d’arte.

Si consiglia come sempre, di controllare anticipatamente le previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia li trovate su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it.

Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano per la quindicesima edizione le Giornate FAI d'Autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI. Visitabili 700 luoghi straordinari in 350 città.

Ecco quelli della provincia di Cuneo:

Ceva: Percorso “Tesori di Ceva” -Tra palazzi, torri e sipari d’epoca

Sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso alle 17), partenze gruppi ogni ora da Piazza Vittorio Emanuele II, durata percorso 90 minuti, non è richiesta la prenotazione

Ceva: Natura e Spirito - Il museo del Fungo e i Cappuccini

Sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso alle 17), partenze gruppi ogni ora da Piazza Vittorio Emanuele II, durata percorso 45 minuti, non è richiesta la prenotazione

Ceva: Oltre i portoni del Castello Rosso

Sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso alle 17), partenze gruppi ogni ora da Piazza Vittorio Emanuele II, durata percorso 45 minuti, riservato iscritti Fai, prenotazione https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/castello-rosso-67334/

Ceva: I segreti del Forte - Alla scoperta della Rocca di Ceva

Sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso alle 17), partenze gruppi ogni mezz’ora dall’ingresso del Forte, durata percorso 30 minuti, non è richiesta la prenotazione

Mombasiglio: Castello di Mombasiglio - Dalla torre medievale a Napoleone

Sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso alle 17), partenze gruppi ogni ora dall’ingresso del Castello, durata percorso 45 minuti, non è richiesta la prenotazione

Manta: Il Castello della Manta

Sabato e domenica dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso dalle 17), visite ogni 30 minuti.

Visite guidate su prenotazione, alle 10.30 - 12 - 14 - 15.30 - 16.45

Pagno: Abbazia

Sabato e domenica Pagno si seguiranno le tracce lasciate nei secoli dal monastero attraverso edifici medievali, cappelle, affreschi e cortili privati eccezionalmente accessibili.

Sinio: La Collina di Lirano

Sabato alle 10 e alle 15, partenza da Cantina Rivetta, durata 2 ore, non e’ richiesta la prenotazione



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CUNEO

STRAORDINARIE E INASCOLTATE

Sabato 10 ottobre, alle ore 14.30 ritrovo dalla sala polivalente in via S. Pio X 18 per passeggiata nelle vie di Cerialdo e inaugurazione del progetto “Straordinarie e Inascoltate” luoghi della città che parlano al femminile. Alle ore 17 spettacolo teatrale “Ipazia e le altre streghe” con il Gruppo Intronauti. Info: 333 20 05 665.



CUNEO

CUNEO ORGAN FESTIVAL

Sabato 10 ottobre, alle ore 21, presso la chiesa del Sacro Cuore di Gesù in via Nizza, si terrà un concerto benefico in collaborazione con la Fondazione Ospedale Santa Croce e Carle Cuneo ETS.

Ulfert Smidt porterà il pubblico “Tra lo Jugendstil e l’Art Nouveau in Germania e Francia”. Info: cuneoorganfestival@gmail.com.



CUNEO

ACI CUNEO SAFE EXPERIENCE

Sabato 10 ottobre, dalle 10 alle 18.30, lungo corso Nizza (altezza piazza Galimberti), con l’organizzazione dell’Automobile Club Cuneo, si terrà la manifestazione “ACI Cuneo Safe Experience”, il villaggio dedicato alla sicurezza e all’educazione stradale e alla mobilità responsabile. Info: 0171/440031.



CUNEO

ARTE RIGENERA ARTE

Sabato 10 ottobre, alle ore 17, si terrà presso il piano terra del Vescovado Nuovo di Cuneo (Via Amedeo Rossi 28, l’inaugurazione della mostra “Arte rigenera Arte” 34° evento organizzato da grandArte nell’ambito della rassegna “OMG - GrandArte 2025-2026 - I confini del sacro”.



CUNEO

DUE PAESI UNA MUSICA

Sabato 10 ottobre, alle ore 18, presso Sala San Giovanni di Cuneo si terrà il concerto “Due Paesi, una musica”, recital vocale e strumentale dedicato alla comunione e alla fratellanza dei popoli italiani e rumeni. Ad esibirsi Cosmina Silvia Stitzl, mezzosoprano, Felix Goldbach al clarinetto, e Lorenzo Martini al pianoforte. Info: https://www.associazioneterritori.it/



CUNEO

FESTIVAL GREAT INNOVA

Sabato 10 ottobre, all'interno del complesso monumentale di San Francesco, comincerà la IX edizione, il festival “Great Innova”. Quest'anno il tema è l'acqua, con il titolo "Nemo, dentro le correnti del futuro". Info: https://associazionegreatinnova.it/



CUNEO

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA

Sabato 10 ottobre, alle 15 e alle 16, presso lo Spazio Innovazione, verranno proposte visite guidate per adulti alla mostra "Una splenderrima collaborazione” Info: https://crcinnova.it/



CUNEO

LIVING ROOM

Sabato 10 e domenica 11 ottobre, dalle 15 alle 19, visitabili le opere esposte in quattro luoghi fulcro del centro storico di Cuneo: la nuova Biblioteca Esseci, il Conservatorio Statale di Musica “G.F. Ghedini”, il Museo Diocesano ed il Teatro Toselli. Accesso tramite visite guidate gratuite con partenza ogni mezz’ora da Esseci – nuova Biblioteca ex Palazzo Santa Croce, via Santa Maria, 11. Ultima visita guidata partenza ore 18. Info: https://www.art-ur.it/



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ALBA

FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA

Sabato 10 e domenica 11 ottobre prende il via la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba,

con il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, dove acquistare magnifici esemplari certificati dalla Commissione dei Giudici del Tartufo, all'Alba Truffle Show (Cooking Show con rinomati chef, Analisi Sensoriali e Wine Tasting), e incontri in collaborazione con eccellenze enogastronomiche di Langhe Monferrato Roero. Inoltre mostre d'arte, spettacoli musicali e l’Alba Truffle Bimbi, dedicato a bambini e famiglie. Info: https://www.fieradeltartufo.org/



ALBA

TUBER NEXT GEN

Sabato 10 ottobre, alle ore 15.30, nella Sala Riolfo del Cortile della Maddalena, si terrà la terza edizione di Tuber Next Gen, percorso ideato dalla Regione Piemonte e dalla Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba. Alle ore 14, nel parco pubblico di San Cassiano, saranno messe a dimora alcune piante forestali d'intesa con il Comune di Alba. Info: www.tuber.it/tuber-next-gen-2026/



ALBA

Domenica 11 ottobre alle ore 11 presso la Sala storica del Teatro Sociale, inaugurazione della XV edizione di Alba Music Festival, con il pianista cinese Yifan Wu, vincitore della 65ª edizione del Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni. Info: www.albamusicfestival.it



ALBA

ALBA SOTTERRANEA

Domenica 11 ottobre, con punto di ritrovo davanti all'Ufficio Turistico in piazza Risorgimento, partenze del tour guidato da un archeologo professionista per un itinerario che comprende una selezione di tre tappe tra le 32 complessive del percorso archeologico cittadino, più una conclusiva presso il Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali Federico Eusebio.

La visita ha una durata di circa 1h e 45 minuti. Info: ambientecultura.it



ALBA

ALBAROMATICA

Domenica 11 ottobre, dalle ore 9, in piazza San Giovanni si terrà la kermesse Albaromatica, dedicata alla scoperta delle erbe aromatiche e delle spezie. Mostra fotografica sul progetto di ortoterapia promosso da Turismo in Langa. Info: www.turismoinlanga.it/it/un-orto-vuole-rifiorire-nella-rsa-neive-raccolta-fondi/

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BELLINO

FIERO DEI DES

Sabato 10 ottobre, dalle ore 9.30, al Pian Melezè, torna la “Fiero dei Des” manifestazione zootecnica che segna la fine delle mandrie in alta valle.



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BENE VAGIENNA

BEPPE MANFREDI

Sabato 10 ottobre, alle ore 9.30, presso Palazzo dei Nobili a Bene Vagienna si terrà una giornata di studi per ricordare Beppe Manfredi a cent'anni dalla sua nascita. Ingresso libero. Info: www.amicidibene.it/



BENE VAGIENNA

RADIS

Domenica 11 ottobre alle ore 11.30, presso la Rotonda di Bene Vagienna, si terrà l’inaugurazione di “Radis”, opera pubblica dell’artista Ivan Argote, alla presenza dell’artista e della curatrice Marta Papini. Ingresso libero.

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BORGO SAN DALMAZZO

BEERTELLO FEST

Sabato 10 ottobre, presso Palazzo Bertello, secondo giorno di “Beertello Fest”, evento dedicato alla birra, alla musica, allo street food e al divertimento. Alle ore 22.30, concerto Nisha Night Celebration; a seguire: DjSet - Ale Martini feat. Mister Angel. Ingresso libero. Info: https://fierafredda.it/programma-beertello-26/



BORGO SAN DALMAZZO

MUSICA PER VOCAZIONE

Sabato 10 ottobre, alle ore 21, presso l’Auditorium Civico “Città di Borgo San Dalmazzo” di Palazzo Bertello, si terrà il concerto “Musica per Vocazione – Piermichele Bertaina”, appuntamento dedicato al musicista, compositore e insegnante scomparso nel 2025. Info: https://comune.borgosandalmazzo.cn.it/

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BRA

RICORDÈ

Sabato 10 e domenica 11 ottobre presso la Zizzola, in orario 10-18 sarà visitabile la mostra fotografica “Ricordè: un archivio fotografico, un paese" che ripercorre la storia della città di Bra grazie all’archivio fotografico dello storico fotografo braidese Bruno Risso. Info: www.turismoinbra.it/



BRA

FESTA DEL GIOCO

Domenica 11 ottobre, in piazza Giolitti, giornata di festa per le famiglie, dedicata alla promozione del gioco all’aria aperta e per tutti. Info: www.turismoinbra.it

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BUSCA

ALPIVIVE

Sabato 10 ottobre, dalle 9.30 alle 18 nel Teatro Comunale, si terrà Alpivive, giornata di studi dedicata al tema “Paesaggio: spazio di vita”. Info: info@centrostudicest.it

BUSCA

CAVE D’ALABASTRO

Domenica 11 ottobre, alle 9.30 e alle 15, sarà possibile visitare le cave di alabastro, un fenomeno geologico composto da 5 canyon sulla collina di Busca. I partecipanti saranno accompagnati da una guida escursionistica. Ritrovo davanti a Casa Francotto. Info: www.turismobusca.it

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CARAGLIO

TRANSUMANZA

Domenica 11 ottobre, intorno alle ore 11, le vie del paese saranno attraversate della mandria di un centinaio di capi bovini di Lorenzo Tallone provenienti dall’Alpe di Narbona.

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CARTIGNANO

ANELLO DEL GUSTO

Domenica 11 ottobre, la Pro Loco di Cartignano organizza "Anello del Gusto-AgrAtelier su (mini) ruote", una giornata di festa adatta a famiglie, escursionisti e appassionati di modellismo. Info: 338 79 08 771.



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CEVA

GIORNATE DEL FAI D’AUTUNNO

Sabato 10 e domenica 11 ottobre alcuni luoghi storici della città saranno visitabili grazie all’iniziativa “Giornate del FAI d’Autunno”. (vedi elenco precedente)

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CHERASCO

MERCATO DELL’ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO

Domenica 11 ottobre la città torna a ospitare il tradizionale mercato dell’antiquariato e del collezionismo. Sarà un’occasione per visitare Cherasco e scoprirne il patrimonio storico e architettonico, tra monumenti, palazzi storici e scorci caratteristici del centro cittadino. Info: www.comune.cherasco.cn.it/

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CHIUSA PESIO

FESTA DELLE LEVE

Domenica 11 ottobre, dalle ore 10 si terrà la Festa delle leve dell'1 e del 6. Info: 0171/734990.

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CENTALLO

FESTA ANGELI CUSTODI

Nel week end si celebra la festa patronale degli Angeli Custodi, con vari appuntamenti religiosi e con il taglio del nastro, domenica 11 ottobre, alle ore 16 della nuova sede di Centallo Viva in via Garelli.

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CERVASCA

SAGRA DEI PISACAN E DELLA CASTAGNA SERVASCHINA

Domenica 11 ottobre si terranno la 42a Sagra dei "Pisacan" e la 25a Sagra della "Castagna Servaschina". La manifestazione, storica e molto conosciuta, ogni anno richiama centinaia di visitatori, tra tradizioni locali e proposte gastronomiche. Il programma culmina la domenica con la grande castagnata dalle ore 9 alle 19. Info: 0171/684817.

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CORNELIANO D’ALBA

FESTA DEL TESSERAMENTO

Sabato 10 ottobre, alle ore 21, negli spazi del circolo Cinema Vekkio, si terrà la tradizionale Festa del tesseramento con musica live di Autobuskers e Bunna Dj Vale e Vito Miccolis.

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CRISSOLO

ESCURSIONE IN ALTA VALLE PO

Domenica 11 ottobre ritrovo alle ore 9 nel parcheggio della Sala delle Guide, per escursione guidata “Alle sorgenti del Po: acqua, ghiacciai e paesaggio alpino”. Il rientro è previsto intorno alle ore 16. L’attività è rivolta ad adulti e famiglie con figli di almeno 9 anni, purché già abituati a camminare in montagna. Sono disponibili 20 posti. Info: https://www.parcomonviso.eu/

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DEMONTE

FIERA DI SAN LUCA

Sabato 10 ottobre nell’ambito della Fiera di Luca, alle ore 20.30 “Cena del Bollito”. Domenica 11 ottobre, dalle ore 9, prenderà il via la storica Fiera di San Luca con la mostra-mercato di prodotti ortofrutticoli locali, artigianato e animali, sfilata dei trattori d'epoca e degli animali provenienti dagli alpeggi. Alle ore 15 spettacolo di falconeria presso palazzo Borelli. Info: https://www.comune.demonte.cn.it/

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DOGLIANI

I COLORI DEL MIO CAMMINO

Sabato 10 ottobre, alle ore 17, nel museo storico archeologico “Giuseppe Gabetti” si inaugurerà la mostra di pittura “I colori del mio cammino” dedicata all’artista doglianese Alfonso Cappa.



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DRONERO

45 MINUTOS DI NOI PER GLI ALTRI - CLOWNERIE

Sabato 10 ottobre, alle ore 17 presso il Teatro Iris spettacolo di clownerie “45 Minutos di noi per gli altri” con l’associazione Eso Es. Ingresso gratuito.



DRONERO

FRANCESCO GIORDA SHOW

Sabato 10 ottobre, alle ore 17 e alle 21, nella nuova sede di Blink a Palazzo Savio arriva Francesco Giorda con Street up Comedy, spettacolo irriverente che mescola stand-up comedy, teatro di strada, improvvisazione e coinvolgimento del pubblico. Info: https://www.blinkcircolomagico.it/



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FARIGLIANO

GHITA 2026

Domenica 11 ottobre, a partire dalle ore 10, presso lo "Spazio incontri" in piazza Vittorio Emanuele II, ritorna “Ghita! – La festa dei giochi antichi”, appuntamento dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione dei tradizionali giochi di strada e dei patrimoni culturali locali. Info: https://www.comune.farigliano.cn.it/

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FAULE

FESTA DELLA BAGNA CAÖDA

Sabato 10 e domenica 11 ottobre proseguono gli appuntamenti con la Festa della Bagna Caöda. Oltre ai tanti eventi gastronomici, camminata benefica, spettacolo “Italo Beat”, fiera dell’artigianato, dell’antiquariato e dei prodotti tipici, raduno di auto e moto storiche, Gran Gala della moda ed elezione di Miss Faule 2026. Info: 371 58 66 641.

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FOSSANO

COLORATISSIMO AUTUNNO

Sabato 10 e domenica 11 ottobre si terrà la 26a edizione di “Coloratissimo Autunno”, kermesse ortofrutticola – gastronomica con 45 produttori locali, mostra mercato dei prodotti del territorio, percorso gastronomico “Sapori d’autunno”, show cooking, “Armonie di frutta e miele”, laboratori didattici legati alla terra e al miele, a cura di Slow Food Fossano. Info: www.visitfossano.it/portfolio/coloratissimo_autunno/



FOSSANO

STRAFOSSAN

Domenica 11 ottobre appuntamento con la 41a edizione della “Strafossan”, corsa podistica e camminata non competitiva a scopo benefico. Partenza e arrivo presso il Villaggio Sportivo Bongioanni, in Viale della Repubblica. Info: www.strafossan.it/

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FRABOSA SOPRANA

CASTAGNE E COLTELLI

Sabato 10 e domenica 11 ottobre si terrà la manifestazione "Castagne e Coltelli", tradizionale evento ricco di appuntamenti per grandi e piccini, tra caldarroste, spettacolo del gruppo folkloristico Bal do Sabre di Bagnasco, e polentata sotto le stelle. Info: https://frabosa.com/



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GARESSIO

LA CASTAGNATA AL PONTE

Sabato 10 ottobre, alle 15, si terrà la "Castagnata al ponte" in piazza Marconi e via Vittorio Emanuele, a cura dei commercianti locali. Dalle 15.30 concerto gratuito degli Akoostic Trio. Info: 334 31 59 533.



GARESSIO - VALSORDA

IL RITORNO DELLA NOTTE TRULA

Sabato 10 ottobre dalle ore 19 ritorna la Notte Trula, passeggiata gastronomica in borgata Valsorda a Garessio, appuntamento con una grande varietà di piatti a base di prodotti tipici, camminando per le vie di Valsorda. Alle ore 21 concerto rock dei "Borderline", seguirà alle 23 dj "Mauro Losito". Info: 0174/1920163.



GARESSIO

LA CASTAGNA AL BORGO

Domenica 11 ottobre nel borgo medievale di Garessio, dalle 10 mercatino dell'artigianato e dei prodotti tipici, dalle 15 castagnata presso piazza Carrara, alle 15.30 in piazza San Giovanni concerto gratuito dei docenti della scuola di musica "La scala del Re" e in piazza Carrara Pompieropoli, attività per bambini con i Vigili del Fuoco. Info: 334 31 59 533.

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GOVONE

VIVERE LA BELLEZZA

Sabato 10 ottobre, dalle ore 9.30, presso il salone incontri La Serra si terrà il convegno “Vivere la Bellezza”, nell’80° anniversario del voto alle donne, con il prezioso apporto di figure femminili di rilievo. Info: 339 85 09 356.

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MACRA

ALPIVIVE

Domenica 11 ottobre, dalle ore 10 alle 12.30, nella sala dell’Info Ecopoint in piazza Marconi si si terrà il convegno Alpivive, dedicato al tema “Paesaggio: spazio di vita”. Info: info@centrostudicest.it

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MONDOVÌ

AUTUMNUS CARAXONENSIS

Sabato 10 ottobre, dalle ore 19, apertura dell’“Ostu di Maioliche e Magnin” con “Raviolata self service”. Domenica 11 ottobre dalle ore 9.30 alle 18.30 esposizione dei lavori frutto del talento, dell’ingegno e delle passioni. Nel quartiere prosegue la festa con Antichi Mestieri, gonfiabili per bambini, esposizione dei ricordi degli 80 anni del circolo Acli di Carassone. Alle ore 15 visita guidata al convento delle Suore Domenicane e fino alle 17 possibilità di visita della cappella restaurata della Madonna del Rosario nella parrocchiale. Alle 15.45 esibizione del gruppo napoleonico dipartimento della Dora e Sfilata dei Signori di Carassone. Dalle ore 11 servizio navetta gratuita da Breo piazzale Ravanet a Carassone. Info: 331 57 83 449 – 320 44 54 989.



MONDOVÌ

ANIME VINCENTI

Sabato 10 e domenica 11 ottobre proseguono gli appuntamenti della prima edizione dello Sport & Culture Festival "Anime vincenti", rassegna che si svolgerà in cinque differenti palchi e spazi cittadini: il Teatro Baretti di Corso Statuto, il Purple Stage di Piazzetta Moizo, il Yellow Stage di Piazza Cesare Battisti, lo Sport & Salute Village di Piazza Carlo Ferrero e lo Snow Village allestito in Piazza San Pietro. Info: https://sportculturefestival.com/



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MONTALDO MONDOVÌ

FESTA D’AUTUNNO

Domenica 11 ottobre, dalle ore 11, avrà luogo la tradizionale "Festa d'autunno", con pranzo alle 12.30 presso cortile della Proloco e a seguire la “Castagnata”. Info: 347 57 13 752.

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NUCETTO

FESTA DEL CECE

Domenica 11 ottobre avrà luogo la Festa del Cece di Nucetto, giunta quest'anno alla 21a edizione. Fiera mercato dei prodotti tipici e artigianali, pranzo con menù a base di ceci, castagnata e visite al Parco Museale di Nucetto, al Castello della Villa di Nucetto e alla sua Torre. Ingresso libero. Info: https://www.nucetto.net/

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PAGNO

FESTA D’AUTUNNO

Sabato 10 ottobre, alle ore 20, spazio alla tradizione gastronomica piemontese con la cena della bagna caöda. Domenica 11 ottobre dalle ore 10 apriranno gli stand della 22ª Mostra della valle Bronda, insieme al mercatino dei prodotti locali, degli hobbisti e dei creativi. In programma anche la tappa del raduno delle storiche Fiat 500 per l'aperitivo e le visite guidate all'Antica Abbazia di San Colombano. Info: 327 02 08 662 – 347 27 56 120.

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PAMPARATO - SERRA

CASTAGNATA

Domenica 11 ottobre, alle ore 12.30, “Polentata” e alle 15 la "Castagnata". Ad allietare il pomeriggio ci saranno gli spettacoli del mago Budinì. Info: 329 01 14 893.

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PEVERAGNO - PRADEBONI

SUI SENTIERI DI LUVI E CASTAGNATA DELLA BISALTA

Domenica 11 ottobre, alle ore 10 sono in programma la “Camminata sui sentieri di Luvi” su un percorso di 9 km e il 3° Memorial “Sui Sentieri di Luvi” corsa NC di 7 km. Per gli appassionati delle due ruote Muytin Bike di 35 Km. Alle ore 15 comincerà la “Castagnata della Bisalta” accompagnata dalla musica dei Qubalibre e dai Balli Occitani. Info: 340 23 78 080 – 335 54 22 757.

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PIASCO

SAGRA D’AUTUNNO

Sabato 10 e domenica 11 ottobre proseguono gli appuntamenti della 37ª edizione della “Sagra d’Autunno” con cene a tema, concerti, circo e un omaggio all'agricoltura locale. Bancarelle domenicali, mostre, musica e intrattenimento animeranno le vie del paese. Grande pranzo a base di polenta di “Pignulet”, piatto simbolo della cucina locale. Musica con l'orchestra Maurizio e la Band. Info: www.sagradautunno.it

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PRADLEVES

SENTIERO DELLE LEGGENDE

Domenica 11 ottobre, ritrovo dalle ore 9, presso il Centro Polifunzionale "Abrì" di Pradleves, per un'escursione guidata sul "Sentiero delle Leggende". Info: www.emotionalp.com/

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RACCONIGI

I GIARDINI DEL GUSTO

Sabato 10 ottobre, a partire dalle ore 17, il Castello Reale di Racconigi ospiterà "I Giardini del Gusto – Quando il paesaggio diventa cucina", un evento culturale, gastronomico e benefico dedicato all’incontro tra la storia della Residenza Reale, i suoi Giardini e la cucina contemporanea. Info: 392 37 09 865.



RACCONIGI

PASSEGGIATE REALI

Domenica 11 ottobre con partenze alle ore 8. 30 e alle 9 da piazza Carlo Alberto, di fronte al Castello Reale è in programma la terza tappa delle Camminate Reali 2026: sono previsti due percorsi ad anello di 10 e 18 chilometri. Sono previste quattro tappe con ristoro. Info: https://camminatereali.it/



RACCONIGI

EFFIMERA

Domenica 11 ottobre, alle ore 10.30 “Gianduja e il fantasma del Castello di Racconigi”, laboratorio di animazione con marionette. Alle ore 15 “I segreti della giardiniera Rosina” visita didattica con laboratorio e merenda. Info: 0172/84595.

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REVELLO

IL SUONO ESSENZIALE

Sabato 10 e domenica 11 ottobre, in occasione dell'apertura della mostra alle famiglie “Il suono essenziale”, presso il palazzo Comunale, farà tappa il laboratorio itinerante Musi Bus, dedicato alla musica, con una ricca collezione di strumenti costruiti utilizzando materiali naturali e oggetti di recupero. Orari: dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30.

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ROBURENT - CARDINI

6° EDIZIONE NICKY'S CUP

Domenica 11 ottobre, dalle ore 9, si terrà la "6° Edizione Nicky's Cup", tradizionale discesa cronometrata in memoria dell'amico Nico, che decreterà il King e la Queen del Monte Alpet Bike Village stagione 2026 lungo la pista Bob Marley. Info:0174/227560.



ROBURENT

FIERA DEL BUON GUSTO E DELLA TRADIZIONE

Sabato 10 ottobre dalle ore 20.30 presso il campo sportivo si terrà "Castagne e... non solo!", una serata speciale avvolti in una magica atmosfera d'autunno. Domenica 11 ottobre, presso il campo sportivo, avrà luogo la 20ª edizione della "Fiera del Buon Gusto e della Tradizione" con bancarelle, caldarroste, un ottimo pranzo e tanto altro. Info: 349 55 26 104.

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ROCCAVIONE

SAGRA DEL MARRONE

Sabato 10 e domenica 11 ottobre, si terrà la “63ª Sagra del Marrone”, con due giornate dense di appuntamenti dove la tradizione incontra lo sport, la buona tavola e la grande festa di piazza. Tra gli eventi del sabato il il calcio giovanile con il Torneo della Castagna, il Raduno Fiat 500 Club Italia, il Trail Running con Alice Minetti e la sera "Mangia, bevi e balla”. Domenica 11 ottobre, a partire dalle ore 9, apertura ufficiale della Sagra del Marrone con le bancarelle del tradizionale mercatino degli hobbisti, il mercatino dell'usato organizzato dai bambini, il Raduno Vespistico della Castagna e le proposte gastronomiche della Sagra dei Sapori di Strada nel Food Village. Info: https://www.facebook.com/ProLocoRoccavioneChiDiTeit



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ROCCAFORTE MONDOVÌ - LURISIA

Sabato 10 e domenica 11 ottobre si terrà presso il Palaterme la manifestazione "Castagnata in musica". Info: lurisia.insieme@gmail.com



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RODDI

APPUNTI DI VIAGGIO

Sabato 10 e domenica 11 ottobre, negli orari 10-13 e 15-20, sarà visitabile presso il Castello di Roddi la mostra "Appunti di Viaggio" dell'artista Luisa Ravinale che espone opere con tecniche di vario tipo, come pittura (acquarello, olio, acrilico, matita, china), manipolazione terra, ceramiche.

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SALUZZO

MERCANTICO

Domenica 11 ottobre, dalle ore 8, quinto appuntamento del MercAntico 2026, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni. Un evento dedicato agli amanti del vintage e del collezionismo, tra oggetti particolari, pezzi unici e l’opportunità di passeggiare e immergersi nell’atmosfera delle vie del centro storico. Info: https://fondazionebertoni.it/



SALUZZO

COME SI MANGIAVA NEL MEDIOEVO?

Domenica 11 ottobre, in occasione della Famu (Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo) e della Festa del Libro Medievale e Antico, i Servizi Educativi MusaKids propongono "Gusti e sapori tra Medioevo e Rinascimento". L'evento consiste in una visita sensoriale a Casa Cavassa accompagnata da un laboratorio didattico per scoprire usi, costumi e tradizioni gastronomiche dell'epoca. L'attività è rivolta ai bambini dai 5 ai 10 anni. Info: 329 39 40 334.

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SANFRÈ

FESTA DEL RISO

Sabato 10 e domenica 11 ottobre proseguono gli appuntamenti con la “Sagra del riso”. Fra i tanti eventi proposti dalla kermesse Mercatino delle meraviglie, Raduno dei mezzi storici, visite al castello, cooking show, “Sanfrè Fashion Sunday” e molto altro. Info: 351 30 80 531 - www.cvscevents.it/



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SAVIGLIANO

OCCITOBER FEST

Sabato 10 ottobre, dalle ore 16.30 alle 01, food drink e musica, stage balli occitani con la band folk-rock i "Lou Tapage". A seguire DJ set "Scarti di Riproduzione". Info: consultagiovanisavigliano@gmail.com



SAVIGLIANO

MOSAICI IN PIAZZA

Sabato 10 ottobre, dalle ore 8.30, in piazza Santarosa, si organizzerà la 10° edizione di "Mosaici in piazza", suggestiva esposizione di mosaici con una mostra a cielo aperto. Il tema di questa edizione è "Casa mia, casa tua... che differenza c'è?". Info: www.ashas.it/sito/



SAVIGLIANO

MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESE

Domenica 11 ottobre, alle ore 10, il Museo Ferroviario Piemontese apre alle famiglie con visita guidata, corsette sul trenino e laboratorio creativo. Prenotazione richiesta. Info: 348 78 32 848.



SAVIGLIANO

CANTATA 103

Domenica 11 ottobre, alle ore 21, presso la Chiesa di Sant'Andrea, verrà eseguita l'opera "Cantata 103" di Bach, con M.Malvolti soprano, S.Pecchenino contralto, V.Franchini controtenore, U.Rosso flauto, L.Manassero che suonerà il celebre organo di Franncesco Vittino costruito nel 1888 e il Coro Vox Armonica. Ingresso libero.

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VERNANTE

LHI BALÒS

Domenica 11 ottobre i “Lhi Balòs” festeggiano il loro 20° anniversario di attività presso il Brew Pub Troll. La band cuneese nata nel settembre 2006 unisce le melodie della tradizione occitana con l'energia della Patchanka. Info: 0171/920143.

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VERZUOLO

Domenica 11 ottobre, alle 20.30, nell'Antica chiesa parrocchiale il gruppo “Non solo gospel" di Brandizzo diretto da Francesco Matta, sarà in concerto con "Regina Coeli, Laetare". In programma celebri brani del repertorio gospel e classico. Ingresso libero.

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VICOFORTE

IMMAGINE DI LUCE

Sabato 10 ottobre, alle ore 16, momento di Landandart, attraverso un percorso a piedi che unisce arte, paesaggio e luoghi della comunità. Alle 19.15 arrivo alla Fontana del Foo alle 19.30 performance di Jacopo Benassi, Light is life! Info: https://www.associazionevia.org/

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VIOLA

FESTA DELLA CASTAGNA

Domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 18, si terrà la nuova edizione di "Colori e sapori d'autunno – Festa della Castagna". Info: www.comune.viola.cn.it

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VILLAR SAN COSTANZO

VISITE A SAN COSTANZO AL MONTE

Domenica 11 ottobre, dalle ore 14.30 alle 17.30, apertura con visite guidate dell'Abbazia con Cripta e Cappella di San Giorgio della chiesa di San Costanzo al Monte. I visitatori saranno accompagnati dai Volontari per l'Arte. Non è necessario prenotare.