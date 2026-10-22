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| 22 ottobre 2026, 23:23

Amorim: "Non c'è stata partita, parlerò con Maignan"

Amorim: &quot;Non c'è stata partita, parlerò con Maignan&quot;

(Adnkronos) - "Non c'è stata partita, non c'è stata partita. E non è neanche questione di paragonare il ritmo di questa sfida a quello di Salisburgo. Abbiamo visto tutti la stessa partita: è vero che affrontavamo un'altra squadra, ma è chiaro che non possiamo permetterci di subire un rigore su quel calcio d'angolo e poi finire in inferiorità numerica". L'allenatore del Milan Ruben Amorim, commenta così al microfono di Sky Sport, il ko per 3-0 a Bournemouth in Europa League. "Il calcio di rigore ha cambiato la partita. Non abbiamo avuto la possibilità di recuperare da questi due calci di rigore contro. Sull'espulsione il giocatore loro era sulla posizione di Maignan, è andata così, e poi il terzo gol è arrivato ancora da un calcio piazzato", aggiunge il tecnico portoghese che poi commenta l'espulsione di Mike Maignan, che ha complicato le possibilità rossonere di recuperare il match. "Dobbiamo rimanere in undici contro undici in campo, soprattutto da parte dei più esperti. Però oggi, ripeto, non c'è stata partita. Adesso abbiamo altre gare davanti: dobbiamo recuperare le energie e pensare subito alla prossima. Con Mike non ho parlato, ci parleremo a Milano".  

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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