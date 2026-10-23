"Meghan Markle è molto turbata", il padre Thomas accusato di possesso di materiale pedopornografico

(Adnkronos) -

Meghan, duchessa di Sussex, consorte di Harry, conferma di essere stata informata nel 2018 di "accuse inquietanti" che riguardavano Thomas Markle, il padre con il quale afferma di non avere più contatti, e si dice "profondamente turbata".

In una dichiarazione, riporta la Bbc, afferma che una segnalazione di accuse nei confronti di Thomas Markle è stata inviata quell'anno alla Metropolitan Police e poi condivisa con lei. Parole, precisa la rete britannica, che arrivano dopo le notizie secondo cui immagini di abusi sessuali ai danni di minori sarebbero state trovate nella ex residenza nelle Filippine dell'82enne, che vive negli Usa e nega di essere in possesso di un simile materiale.

"Sono profondamente turbata per le notizie emerse nelle ultime 24 ore e il mio pensiero va a tutti i bambini ai quali potrebbe esser stato fatto del male", è il commento della duchessa, appena rientrata nel Regno Unito con Harry, dopo le accuse rivelate dal Sun. Con la precisazione che quando le arrivò la segnalazione delle accuse contro il padre, le venne data "garanzia che sarebbero state oggetto di indagine" e che sperava si potesse capire la ragione della sua volontà di prendere le distanze dal padre e di "non consentirgli di avere contatti con i nostri figli". L'obiettivo era "proteggerli", afferma, parlando di accuse che considera "più disgustose di quanto si possa immaginare". "La sincera speranza è che sia fatta giustizia e che la priorità resti la sicurezza e la tutela di bambini innocenti", aggiunge.

Al Sun il fratellastro, Thomas Markle Jr, ha raccontato di aver trovato immagini di abusi su minori nella casa del padre nelle Filippine e di aver segnalato tutto alla Polizia. Alla Bbc dal Dipartimento di Giustizia delle Filippine Nicholas Ty ha spiegato che il caso è "oggetto di indagini" da parte di una task force di Cebu. Sempre alla rete britannica il ministro degli Interni delle Filippine, Jonvic Remulla, ha spiegato che la Polizia ha sequestrato un computer di Thomas Markle.

Meghan è l'unica figlia che ha avuto da Doria Ragland, ma Thomas Markle ha altri due figli - Samantha e Thomas Markle Jr - avuti da un precedente matrimonio.