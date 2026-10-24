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| 24 ottobre 2026, 10:10

Allarme cortei, oltre 150 perquisizioni a Milano, Monza e in altre 20 città

Allarme cortei, oltre 150 perquisizioni a Milano, Monza e in altre 20 città

MILANO (ITALPRESS) - Oltre 150 perquisizioni tra Milano e Monza ed in altre 20 città, principalmente in Lombardia, nell'ambito di attività investigative dopo i gravi fatti del fine settimana scorso. Lo rende noto la Polizia di Stato. Oggi sono previste decine di manifestazioni in tutta Italia.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

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