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Il filo che lega artigianato, arte e futuro
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| 24 ottobre 2026, 20:32

Fiere: oltre 1000 visitatori al primo Agv Expo e forte risposta dal mondo del soccorso stradale a T3

Fiere: oltre 1000 visitatori al primo Agv Expo e forte risposta dal mondo del soccorso stradale a T3

(Adnkronos) - L'edizione d'esordio di Agv Expo, l'unica mostra-convegno italiana dedicata ai sistemi a guida automatica e alla logistica automatizzata, ideata da Mediapoint & Exhibitions, ha riunito per la prima volta a Piacenza i protagonisti di un settore in rapida crescita. Un'occasione di confronto per approfondire le opportunità e le sfide legate alla trasformazione della logistica. In contemporanea, la seconda edizione di T3 - Truck, tyre e trailer, manifestazione fieristica italiana dedicata ai veicoli e ai mezzi per il trasporto stradale, ha offerto una panoramica sulle novità del comparto, favorendo l'incontro tra i principali player italiani. Particolare attenzione è stata dedicata al soccorso stradale e alla demolizione dei veicoli a fine vita, due attività interessate dai cambiamenti dei parchi veicolari, soprattutto in relazione alla diffusione della mobilità elettrica. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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