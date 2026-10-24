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| 24 ottobre 2026, 22:01

Formula 1, Antonelli in pole nel Gp degli Usa davanti a Verstappen e Hadjar

Formula 1, Antonelli in pole nel Gp degli Usa davanti a Verstappen e Hadjar

(Adnkronos) - La Mercedes di Kimi Antonelli partirà domani dalla pole position ad Austin nel Gp degli Stati Uniti. Il pilota italiano, che già domani potrebbe diventare campione del mondo, ha chiuso con il crono di 1.34.035 davanti alle Red Bull di Max Verstappen e Isack Hadjar.  

Quarta la Ferrari di Charles Leclerc seguita dalla rossa di Lewis Hamilton e dall'altra Mercedes di George Russell. Poi le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris e a chiudere la top ten le due Racing Bulls di Lindblad e Lawson.  

 

 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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