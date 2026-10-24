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| 24 ottobre 2026, 17:47

Manovra, Abodi: ''Da incontri tecnici con Mef no sforbiciate su sport''

Manovra, Abodi: ''Da incontri tecnici con Mef no sforbiciate su sport''

(Adnkronos) - “Dagli incontri tecnici che abbiamo fatto con il Mef non ho notato sforbiciate, evidentemente in questi anni si è consolidata la convinzione, più che in passato, che lo sport è come una difesa immunitaria e sociale e più che essere sforbiciata vada rafforzata”. Lo dice il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, parlando a margine della seconda e ultima giornata di 'City Talks', appuntamento organizzato nella sede di Acen a Napoli da Spin Factor, a chi gli chiedeva di possibili tagli allo sport in manovra.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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