Piantedosi “Presunta mente del Movimento 17 ottobre ha contatti con antagonisti”

ROMA (ITALPRESS) - "E' stato fermato dalla Polizia a Milano un 30enne considerato la presunta 'mentè del 'movimento 17 ottobrè e del profilo Instagram su cui si organizzavano azioni violente nelle principali città italiane. Si tratta di un 30enne vicino alla galassia pro Pal, che vanta contatti con gli ambienti antagonisti, giornalista free lance che ha collaborato con un noto quotidiano nazionale e con un importante istituto di ricerca". Lo ha reso noto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, attraverso un post su X. "La sua individuazione da parte delle Forze di polizia testimonia le grandi capacità dei nostri investigatori e riafferma un messaggio chiaro e inequivocabile: non saranno possibili zone franche e la risposta dello Stato sarà immediata contro chiunque pensa di poter organizzare aggressioni e rivolte credendo di riuscire a nascondersi dietro un passamontagna o l'anonimato dei social", ha concluso Piantedosi.(ITALPRESS).-Foto Ipa Agency-