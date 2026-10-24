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Il filo che lega artigianato, arte e futuro
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| 24 ottobre 2026, 20:12

Premi: Denti (Eni), 'A Maker Faire raccontiamo 100 anni di coraggio, creatività e innovazione'

Premi: Denti (Eni), 'A Maker Faire raccontiamo 100 anni di coraggio, creatività e innovazione'

(Adnkronos) - "Celebriamo i 100 anni di Eni con uno spazio espositivo partecipativo, dove i ragazzi possono scoprire la nostra storia attraverso attitudini come coraggio, creatività, attenzione e collaborazione. La tecnologia è al centro della trasformazione della nostra azienda." Lo ha detto Gloria Denti,Head of brand communication di Eni , intervenuta alla cerimonia di premiazione di "Innovators Under 35 Europe", nell'ambito della quattordicesima edizione di Maker Faire Rome – The European Edition. L'iniziativa è promossa da Mit Technology Review Italia in collaborazione con eFM e Opinno, con il sostegno di Road – Rome Advanced District ed Eni. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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