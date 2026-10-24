Sport, Nepi Molineris (Sport e Salute): "A Colle Oppio spazio riqualificato per far stare insieme i giovani"

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(Adnkronos) - "A Colle Oppio spazio riqualificato per far stare insieme i giovani. Lo sport ha valore inclusivo, oggi viviamo giornate complicate dove vediamo giovani che hanno bisogno di farsi sentire. Spazi come questo possono dare un futuro ai ragazzi". Così Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, in occasione della presentazione del documentario 'Lo Sport è Vita', nell'ambito della Festa del Cinema di Roma, sulla riqualificazione dello spazio playground nel parco sopra il Colosseo a Roma.