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| 25 ottobre 2026, 07:51

Formula 1, oggi Gp Usa: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv

Formula 1, oggi Gp Usa: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv

(Adnkronos) - Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 25 ottobre, si corre il Gran Premio degli Stati Uniti - in diretta tv e streaming anche in chiaro - sul circuito di Austin. Il Circus torna protagonista in Texas a due settimane dalla vittoria della Red Bull di Max Verstappen nel Gp di Singapore. Sulla pista asiatica l'olandese ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e Kimi Antonelli con la Mercedes. In testa al Mondiale piloti c'è proprio Antonelli con 340 punti, +102 sul compagno di squadra George Russell, con l'emiliano che si gioca un primo match point per aggiudicarsi il titolo mondiale con 5 gare d'anticipo. 

Questa la griglia di partenza del GP degli Stati Uniti di F1 2026 ad Austin: 

Prima fila:  

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)  

Max Verstappen (Red Bull) 

Seconda fila:  

Isack Hadjar (Red Bull)  

Charles Leclerc (Ferrari) 

Terza fila:  

Lewis Hamilton (Ferrari)  

George Russell (Mercedes) 

Quarta fila:  

Oscar Piastri (McLaren)  

Lando Norris (McLaren) 

Quinta fila:  

Liam Lawson (Racing Bulls)  

Pierre Gasly (Alpine) 

Sesta fila:  

Nico Hulkenberg (Audi)  

Fernando Alonso (Aston Martin 

Settima fila:  

Oliver Bearman (Haas)  

Arvid Lindblad (Racing Bulls) 

Ottava fila:  

Esteban Ocon (Haas)  

Lance Stroll (Aston Martin) 

Nona fila:  

Carlos Sainz (Williams)  

Alexander Albon (Williams) 

Decima fila:  

Sergio Perez (Cadillac)  

Valtteri Bottas (Cadillac) 

Undicesima fila:  

Gabriel Bortoleto (Audi)  

Franco Colapinto (Alpine) 

 

Il Gran Premio degli Stati Uniti è in programma oggi, domenica 25 ottobre, alle ore 21. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. 

La gara sarà visibile in tv in chiaro, in differita dalle 22.30, su Tv8 e in streaming su Tv8.it. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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