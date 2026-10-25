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| 25 ottobre 2026, 06:04

Motomondiale, in Australia cancellate tutte le gare per scarsa visibilità

Motomondiale, in Australia cancellate tutte le gare per scarsa visibilità

PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Il maltempo ferma ilMotomondiale. Forte pioggia e vento a Phillip Island, dove sisarebbero dovute disputare le gare di Moto3, Moto2 e MotoGp. Tutte e tre le gare sono state cancellate per via della scarsavisibilità , che ha impedito all'elicottero medico di raggiungereil circuito e garantire la sicurezza dei piloti. Si chiude cosìl'avventura di Phillip Island nel motomondiale, che dall'annoprossima correrà sul nuovo tracciato di Adelaide. - Foto: Ipa Agency - (ITALPRESS).

Agenzia Italpress

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