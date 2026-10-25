Motomondiale, in Australia cancellate tutte le gare per scarsa visibilità

PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Il maltempo ferma ilMotomondiale. Forte pioggia e vento a Phillip Island, dove sisarebbero dovute disputare le gare di Moto3, Moto2 e MotoGp. Tutte e tre le gare sono state cancellate per via della scarsavisibilità , che ha impedito all'elicottero medico di raggiungereil circuito e garantire la sicurezza dei piloti. Si chiude cosìl'avventura di Phillip Island nel motomondiale, che dall'annoprossima correrà sul nuovo tracciato di Adelaide. - Foto: Ipa Agency - (ITALPRESS).
In Breve
venerdì 30 ottobre
domenica 25 ottobre
sabato 24 ottobre
Che tempo fa
Accadeva un anno fa
Attualità
Eventi
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?