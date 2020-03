Didattica online: dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Cuneo un plauso a insegnanti e studenti: "Risposta notevole all'emergenza"

In seguito alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha determinato la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Cuneo ha avviato una rilevazione sull’attivazione della didattica a distanza.



I risultati, come evidenziato dai grafici, ci mostrano percentualmente una notevole risposta all’emergenza in atto grazie alla preziosa disponibilità degli insegnanti ed all’intraprendenza degli Istituti scolastici di primo e secondo grado che stanno utilizzando al meglio le risorse tecnologiche e digitali in loro possesso.



Confidando in un proseguimento e miglioramento di quanto fin ora fatto, ringrazio e auguro buon lavoro a tutto il personale della scuola.





La Dirigente

Maria Teresa Furci