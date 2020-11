"Riporta il Cinema a Racconigi!": partito il crowdfunding l'acquisto di un proiettore alla Soms

"RIPORTA IL CINEMA A RACCONIGI! Abbiamo l’audio. Ora aiutaci a dotarci di un proiettore e insieme dovremo solo spegnere le luci e goderci il fascino del cinema"

È il claim che accompagna il progetto di crowfunding di Progetto Cantoregi per dotare la Soms di Racconigi di un proiettore da cinema. Tale strumentazione permetterà di contare su proiezioni per organizzare serate cinematografiche e cineforum, in una città che è orfana del cinema, e proporre immagini di buona qualità durante incontri, convegni, spettacoli teatrali e di danza, concerti che si svolgono alla Soms.

A Racconigi manca infatti una sala cinematografica e la Soms di via Costa, con l’ampio Salone Gamna dalla platea a gradinata che ospita 110 posti, è adatta a rendere concreto il sogno di Progetto Cantoregi di poter realizzare iniziative e rassegne filmiche, dedicate di volta in volta a un tema, a un Paese, a un periodo storico, a un regista o a un movimento cinematografico, oppure di poter proiettare pellicole per bambini e famiglie.

La campagna di crowdfunding RIPORTA IL CINEMA A RACCONIGI! di Progetto Cantoregi prende il via da venerdì 6 novembre attraverso Facebook, Instagram e Whatsapp di Progetto Cantoregi, sul sito www.progettocantoregi.it e sul sito www.retedeldono.it. Sarà promossa attraverso video, immagini e news online, ma anche attraverso locandine in città. I cittadini avranno tempo fino al 31 gennaio 2021 per la loro donazione, da 10 euro in su, e contribuire così all’acquisto del proiettore da cinema. Ai donatori saranno riconosciuti “premi” speciali di ringraziamento per il loro sostegno, come ingressi gratuiti alle proiezioni e un posto in prima fila alla serata inaugurale della prima stagione cinematografica e la borsa di tela con il logo della Soms e di Progetto Cantoregi.

«Riportare il cinema a Racconigi – spiega il sindaco di Racconigi Valerio Oderda –, riportarlo all’interno del salone Soms emoziona tutti noi, tornare a proiettare nei locali in cui il cinema ha vissuto per molti anni è un sogno che si realizza per i tanti racconigesi che ne hanno un nitido ricordo e per i giovani che pur non avendo memoria diretta ne hanno sentito parlare, un altro passo in avanti nella crescita culturale grazie a Progetto Cantoregi e a chi vorrà sostenere con una donazione l’iniziativa.»

Url diretto per donare:

https://www.retedeldono.it/it/progetto-cantoregi/riporta-il-cinema-a-racconigi

La campagna di crowdfunding RIPORTA IL CINEMA A RACCONIGI! di Progetto Cantoregi è realizzata nell’ambito del progetto “Crowdfunding 2020. Nuove risorse per dare fiducia al Terzo Settore” promosso dalla Fondazione CRC in collaborazione con Rete del Dono.

Info: 335.8482321 – www.progettocantoregi.it – info@progettocantoregi.it – Fb Progetto Cantoregi – Tw @cantoregi - IG Progetto Cantoregi.