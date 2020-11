In tutte le panetterie di Saluzzo, domani i sacchetti di pane diranno “no” alla violenza contro la donna

"La violenza non è pane quotidiano”. Uno slogan forte, affidato all’ alimento più carico di simbologie che tutti giorni arriva in tavola, tra le mura domestiche, là dove la violenza deve rimanere fuori, mentre spesso si consuma coperta da un muro di omertà.

E’ lo slogan che lo Zonta club di Saluzzo scrive a chiare lettere, come obiettivo della sua battaglia, sui sacchetti di carta che, domani mercoledì 25 novembre, come da alcuni anni, per la Giornata internazionale contro la violenza sulla donna, verranno distribuiti da tutti i panettieri della città per contenere il pane.

Sul sacchetto il numero antiviolenza e stalking: 1522. L’iniziativa rientra nella campagna internazionale “Zonta says no” contro la violenza di genere.

“Sono oltre 2000 sacchetti di carta personalizzati, donati come ogni anno dalla ditta Icas di Saluzzo e con il contributo per la stampa delle etichette della Edelweiss - spiega la presidente del club femminile Anna Maria Gavatorta.

Momento forte delle iniziative del club, nell’anno segnato dal covid che ha annullato alcuni degli eventi in programma, la messa di domenica 29 novembre alle 18,30, in Duomo, celebrata dal vescovo monsignor Cristiano Bodo dedicata alle donne vittime di violenza e i loro figli.