Solidarietà dei cattolici uniti e di Beppe Ghisolfi al Popolo Croato

Come ricordano il Presidente Tonoli e il Banchiere Beppe Ghisolfi, Vicepresidente e tesoriere del gruppo europeo delle casse di risparmio, dopo la straordinaria manifestazione di solidarietà realizzata nei confronti dell'Italia nella scorsa primavera, con l'invio di personale medico e paramedico qualificato nella Lombardia travolta dalla prima ondata del COVID, l'Albania conferma proprio oggi - pur non essendo un Paese ancora attualmente con una economia allo stesso livello di ricchezza di altri Stati europei e occidentali - e dimostra in maniere effettiva di non voltare le spalle agli amici e ai vicini in difficoltà, per utilizzare le bellissime parole del Premier Edi Rama. Il quale proprio in giornata odierna ha deliberato lo stanziamento di 250.000 euro urgenti a favore delle popolazioni terremotate della Croazia. Un gesto che merita il massimo e più condiviso plauso della comunità internazionale, poiché e a maggior ragione proveniente da una Nazione in regime di pre adesione alla UE e a propria volta colpita dal tragico sisma che tredici mesi fa causò decine di lutti.