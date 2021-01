Fossano: 8 i posti disponibili per effettuare il Servizio Civile Universale con il consorzio “Monviso Solidale”

“Un anno che ti cambia veramente la vita!” questo lo slogan del Servizio Civile Volontario al quale il consorzio “Monviso Solidale” ha presentato ben 4 progetti con target differenti e offrendo ben 64 posti, 8 dei quali a Fossano.



“Lo slogan è assolutamente veritiero - commenta l’educatrice Cristina Paschetta - in un anno si ha la possibilità di effettuare esperienze che diversamente non si potrebbero vivere. Ho conosciuto molti ragazzi che dopo il Servizio Civile hanno ritenuto la loro vita ‘ribaltata’ in meglio”.



I quattro progetti presentati dal consorzio, e tutti disponibili sul fossanese:

#Community: si effettuerà nei piccoli comuni dove i volontari favoriranno l’inclusione sociale e collaboreranno con scuole e biblioteche. A Fossano, i ragazzi presteranno servizio presso il doposcuola delle scuole e al condominio Nova Corte.



#Home: questo progetto prevede l’assistenza domiciliare e l’affiancamento alle attività della vita quotidiana per persone in difficoltà. Sono 2 i posti riservati in questo progetto che oltre all’assistenza domiciliare prevede anche l’impegno della consegna dei pasti e dei farmaci



In #Ability i volontari sperimenteranno la relazione di aiuto all’interno di strutture diurne e residenziali per anziani o persone con disabilità. Nella città degli Acaja vi è un posto disponibile al Centro Diurno o al Mosaico.



#Children: si tratta di proporre attività educative rivolte ai minori con sostegno ai compiti e assistenza nel trasporto dei bambini nei vari locali. Posti disponibili sono 2.



“Credo che un buon modo che abbiamo di auspicare che le nuove generazioni abbiano interesse ai problemi della collettività, al futuro di un Paese piuttosto che solo di loro stessi – spiega Gianpiero Piola, Presidente del Cda del Monviso Solidale - sia offrire loro delle opportunità perché ciò avvenga. Il Servizio Civile è esattamente una di queste occasioni, speriamo la colgano in tanti. Dopo l’anno che abbiamo tutti dovuto affrontare emerge in modo ancora più evidente quanto sia importante occuparsi della propria comunità”.



Vi è tempo fino al 15 febbraio 2021 dove, entro le 14, bisognerà presentare la propria domanda di partecipazione. Viene richiesto un impegno di 25ore settimanali con un rimborso mensile di €439,50 euro.