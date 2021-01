Ghisolfi, Educazione Finanziaria: "Priorità alle PMI"

Lo ha ribadito, più di recente, la professoressa Annamaria Lusardi, coordinatrice del competente comitato ministeriale: l'alfabetizzazione economica è primariamente importante al fine della corretta conoscenza delle possibilità di accesso alle agevolazioni fiscali e finanziarie che di anno in anno si sommano e non di rado si sovrappongono rimanendo vigenti contestualmente, in un arcipelago normativo bisognoso di essere chiarificato.

Proprio le iniziative divulgative messe in atto da istituzioni come lo stesso comitato e l'associazione bancaria Italiana - ABI, hanno permesso a un pubblico vastissimo di famiglie e di piccole imprese, entità per la gran parte coincidenti in Italia, di essere ammesse a strumenti finanziari anticiclici come le moratorie sui mutui e i prestiti con preghiera ammortamento biennale assistiti dal fondo di garanzia pubblica gestito dal Mediocredito centrale: il totale dei benefici che il settore creditizio ha messo a disposizione dell'economia reale raggiunge i 430 miliardi, come sommatoria tra la prima e la seconda voce.