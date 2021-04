Vademecum per recarsi negli Stati Uniti

In molti si staranno sicuramente chiedendo quando si potrà tornare a viaggiare. Purtroppo, a causa dell'emergenza sanitaria non è ancora chiaro quando sarà di nuovo possibile poter andare in vacanza o in viaggio d’affari all'estero. Se poi tra le vostre mete preferite ci sono gli Stati Uniti non disperate, molto presto si potrà tornare alla normalità grazie anche ai piani di vaccinazione attuati dai diversi paesi. Cogliete pertanto l'occasione per prenotare in anticipo il vostro viaggio e così avrete più tempo per pianificare le vostre vacanze. Ma cosa serve per preparare un viaggio negli Usa?

Un passaporto valido

Prima di progettare il vostro viaggio dovrete innanzitutto assicurarvi di avere un passaporto valido per partire e per tornare. Il passaporto dovrà avere una data di validità successiva alla data del rientro previsto e dovrà essere del tipo elettronico con microchip inserito nella copertina, con la firma digitalizzata e le vostre informazioni anagrafiche, la foto e le impronte digitali.

Pianificare un itinerario è basilare

Se il vostro sogno è quello di fare un viaggio on the road tra i parchi nazionali dell'Ovest passando per San Francisco o Chicago oppure visitare la Grande Mela con i suoi edifici, i musei e la Statua della Libertà, sarà importante pianificare un itinerario. Potrete iniziare ad elencare tutti i luoghi che volete visitare e la scelta delle destinazioni, ciò vi permetterà di impostare un itinerario in base al vostro budget e al periodo in cui desiderate andare.

Nonostante il periodo di restrizioni, vengono comunque approvate le richieste ESTA?