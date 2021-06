Cuneo: scatta l'allarme anticendio nell'Ipercoop, ma è un malfunzionamento

Intervento dei vigili del fuoco di Cuneo all'Ipercoop Cuneo, nelle prime ore della mattinata di oggi (domenica 13 giugno).

All'interno della galleria era infatti scoppiato un allarme antincendio. La squadra locale dei vigili si è quindi recata sul posto, dove è stata fatta entrare dai membri della sicurezza dell'ipermercato.

Qui, è stato possibile per loro individuare un negozio nel quale - probabilmente per un malfunzionamento - era scattato l'allarme nebbiogeno (che a sua volta, producendo una fitta nebbia per dissuadere o bloccare gli eventuali rapinatori, ha messo in azione quello antincendio).