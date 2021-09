Donazione degli organi: con un video, Aido Piemonte chiede a tutti di dare nuovo slancio alla vita

Un nuovo video, per promuovere e diffondere ancora di più la cultura della solidarietà e del dono, anche quando ci si trova in un passaggio doloroso come quello della malattia e della morte. Aido Piemonte ha scelto di raccontare per immagini alcune storie di chi, proprio grazie a un trapianto d'organo, ha potuto proseguire nella propria vita a inseguire i propri sogni.

Da Stefano, che ama la batteria e che si è trovato a fare i conti con il ritmo: non solo musicale, ma anche quello del suo cuore. Ma poi c'è anche Nadia, infermiera in ospedale che quotidianamente si trova a lavorare e supportare pazienti in attesa di trapianto. Il video si intitola "Non vedo l'ora di abbracciarti!" e le riprese sono state effettuate da Are Films, nei locali del Sermig di Torino.

In queste settimane una nuova campagna di comunicazione e di sensibilizzazione sta prendendo piede (anche grazie alla collaborazione istituzionale della Regione, oltre a quella già in essere con il Comune di Torino), proprio per sensibilizzare le persone a un gesto di amore e di vita, anche quando la vita sembra finire.

Un tema sempre attuale, ma che il 26 settembre lo sarà ancora di più, visto che in tutta Italia sarà celebrata la Giornata Nazionale Aido.

Intanto il Piemonte, anche grazie a un'eccellenza come la Città della Salute, continua a registrare numeri di tutto rilievo: con Toscana, Veneto ed Emilia Romagna, la presenza media di donazioni di organi è una volta e mezza il dato italiano. E in un periodo di calo generalizzato (-10% in Italia e addirittura -20% in Europa), in Piemonte la crescita è stata del 7%.