Alla Milano Wine Week 2021, un week end firmato Consorzio dell'Asti e Moscato d'Asti Docg

Il Consorzio dell’Asti Spumante e del Moscato d’Asti Docg, dopo il successo dello scorso anno, torna a calcare il prestigioso palcoscenico della Milano Wine Week dal 2 al 10 ottobre. L’Asti Spumante e il Moscato d’Asti Docg parteciperanno a degustazioni guidate, organizzate in streaming e in presenza da Palazzo Bovara per consentire alle aziende consorziate di dialogare in diretta con Stati Uniti, Canada, Asia (Tokyo e Shenzen), Inghilterra e Russia, mercati esteri strategici per le bollicine aromatiche piemontesi.

Incontri virtuali, ma anche presidio del tessuto metropolitano, grazie alla presenza del Consorzio nel Wine District dell’area Arco della Pace – Sempione con il coinvolgimento di enoteche e ristoranti* legati alla cultura enogastronomica e locali di tendenza per l’iconico aperitivo milanese. Qui sarà possibile sperimentare i cocktail creati dal flair bartender e bar specialist Giorgio Facchinetti a base di Asti Spumante e Moscato d’Asti, mentre nei ristoranti sarà possibile assaporare le bollicine aromatiche piemontesi in purezza in accompagnamento a tutto il menù.

Nel weekend di chiusura della manifestazione - sabato 9 e domenica 10 ottobre

- l’Asti Spumante e il Moscato d’Asti Docg entreranno in uno dei luoghi culto della movida milanese, da sempre location privilegiata di esclusivi eventi internazionali, il Just Cavalli Milano, con le simpatiche Ape Car brandizzate dal Consorzio e con eventi live legati al mondo della mixologia.

Sabato 9 ottobre a partire dalle ore 20 Giorgio Facchinetti presenterà al grande pubblico, in anteprima assoluta, alcuni nuovi cocktail a base di Asti e Moscato d’Asti Docg, con la sua consueta verve e il suo stile inconfondibile. Non mancherà Asti Signature, l’iconico cocktail con Asti Dolce Docg, pompelmo rosa, basilico e pepe di Sichuan, pronto a lanciare la sfida agli aperitivi tradizionali e a conquistare il cuore e il palato dei milanesi. Domenica 10, il testimone passa al giovane bartender Mattia Cavallo.

Inoltre, presso il Lounge Bar Deseo di Corso Sempione, nei giorni del 2 e 3 e del 8 e 9 ottobre, dalle 15 alle 19, si terranno delle degustazioni guidate da un esperto dell’Associazione Sommelier di Asti della durata di circa 15 minuti dedicate a piccoli gruppi di appassionati, per approfondimenti sul fantASTIco mondo dell’Asti Spumante e Moscato d’Asti Docg.