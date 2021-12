A Castagnito inaugurato il giardino didattico in strada Roncheiso

Prendendo spunto dalla ricorrenza della recente Giornata Nazionale degli Alberi - istituita per diffondere il rispetto e l'amore per la natura e per la difesa degli alberi - il Municipio ha inaugurato con una festa dedicata il giardino didattico in strada Roncheiso.

All'interno dell'area è stato posizionato un tabellone descrittivo delle 17 piante autoctone messe a dimora grazie alla consulenza di un agronomo. L'obiettivo è quello di prendersi cura di un albero: a ogni bimbo delle scuole elementari, infatti, è stato consegnato un piccolo cartellino con su scritto il proprio nome.

Il cartellino è poi stato fissato a un albero, come segno di adozione. Un gesto di amore verso il patrimonio arboreo e per ricordare il ruolo fondamentale ricoperto dagli spazi verdi perché, come sottolinea il sindaco Carlo Porro: "Non si tratta solo di piantare un albero. È importante crescerlo e prendersene cura, come si fa con un bambino".