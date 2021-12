Ottocento cappelli rossi alla Babbo Run, per dare il via al Natale a Cuneo [VIDEO]

Circa 800 cappelli rossi hanno colorato piazza Foro Boario a Cuneo, dove alle 16 ha preso il via la Babbo Run, che apre la giornata inaugurale degli eventi di IllumiNatale.

A dare il via alla gara il sindaco Borgna e l’assessore allo Sport Cristina Clerico. Proprio Borgna ha evidenziato come la normalità sia ancora lontana - da oggi obbligo di mascherine all’aperto in città - ma che, grazie ai vaccini, la situazione sia decisamente cambiata rispetto ad un anno fa, quando non è stato possibile festeggiare il Natale.



La corsa non competitiva si snoda nelle principali vie della città ed è partita con l’attraversamento del tunnel luminoso presente in piazza Foro Boario, in una cornice resa ancora più suggestiva dalla neve.



L’intero ricavato della Babbo Run sarà devoluto a sostegno delle attività organizzate da alcune realtà che sul territorio si occupano di sport e disabilità: Asd Amico Sport, Granda Waterpolo Ability e Polisportiva Passo.



All’arrivo dj set e beer brulè offerto a tutti i partecipanti da Open Baladin Cuneo. La parata musicale dei “Prismabanda” accompagnerà poi i partecipanti in piazza Galimberti dove, alle 18.30, un funambolo attraverserà la piazza camminando su un cavo illuminato a led lungo 100 metri e sospeso a 15 metri d’altezza e darà ufficialmente il via a “IllumiNatale”.