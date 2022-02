Limone, nel week-end la 44° qualificazione regionale del Gran Premio Giovanissimi

Sabato 5 e domenica 6 Febbraio si svolgeranno a Limone Piemonte le gare della 44° qualificazione regionale per il Piemonte e per la Liguria del Gran Premio Giovanissimi, organizzate dalla Scuola Sci Limone in collaborazione con l’Amsi - Associazione Maestri Sci Italiani.

A partire dal mattino di sabato, le piste della Riserva Bianca accoglieranno i giovani atleti, di età compresa tra i 9 e i 12 anni, che si sfideranno in mini gare appositamente concepite per mettersi alla prova nello Slalom gigante.

I primi 15 classificati ogni anno, suddivisi in categorie femminili e maschili, otterranno di diritto l'accesso e l'iscrizione alla finale nazionale, in programma dal 18 al 20 marzo a Tarvisio (UD).

Al termine della competizione, nel primo pomeriggio ci saranno le premiazioni, che si terranno all'arrivo della telecabina Severino Bottero e non sul palco allestito nel centro storico, come previsto in precedenza. I festeggiamenti in piazza sono stati annullati a causa dell'emergenza Covid.