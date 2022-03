A Villar San Costanzo l'ultimo saluto a Sergio Rosso, luogotenente dei Carabinieri in pensione

Una vita al servizio dell'Arma quella di Sergio Rosso. Di anni 65, era infatti un luogotenente dei Carabinieri in pensione, nonché Cavalliere della Repubblica.

Originario di Centallo, si era arruolato come carabiniere, prestando servizio a Cuneo. Aveva poi frequentato la scuola sottufficiali dell’Arma (un anno a Velletri ed un anno a Firenze) ed in Sardegna, con il grado di vice brigadiere, aveva invece iniziato la carriera da sottufficiale, nei reparti creati dal generale Dalla Chiesa.

Dopo l'esperienza sull'isola, era stato trasferimento a Torino nel nucleo operativo radiomobile e successivamente a Caraglio: qui, col grado di brigadiere, era vice comandante di stazione.

Promosso al grado di maresciallo, alla fine degli anni '80 era stato nominato comandante presso la stazione dei carabinieri di San Damiano Macra e poi in quella di San Damiano d’Asti, per poi tornare fino alla pensione a San Damiano Macra, sempre come comandante.

"Era un carabiniere molto preparato e deciso" - lo ricorda un amico ed ex carabiniere - "Sapeva gestire tutte le situazioni e aveva un carattere molto forte. A luglio era mancata la moglie (che aveva conosciuto in Sardegna quando lavorava là) e questo aveva inciso parecchio su di lui. Il ricordo è di una persona molto seria, un uomo giusto. Un amico la cui compagnia era davvero piacevole."

Lascia i figli Barbara e Stefano, la sorella Maria Lucia. Provenienti dall'ospedale Santa Croce di Cuneo, i funerali di Sergio Rosso saranno celebrati questo pomeriggio, mercoledì 2 marzo, alle ore 15 nella Parrocchia di Villar San Costanzo. Seguirà la tumulazione presso il cimitero di Centallo.