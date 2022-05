Il Mucci di Bra invita alla cena di gala con l’attore romano Ascanio Celestini

Ci sarete? Ci state pensando? Non sapete come muovervi? Tranquilli, siamo qui apposta.

Location: c’è bisogno di presentarla? Si tratta dell’Istituto “Velso Mucci” (via Craveri, 8) con il suo elegante salone affrescato, che un tempo ospitava la Chiesa del convento di Santa Chiara. Se vi piace vincere facile, venendo qui di sicuro non sbagliate mai.

Ad accompagnarvi ci sarà un menù che zittirà il languorino con piatti che raccontano l’Italia in lungo e in largo: ci sono tre antipasti di mare (insalatina di seppia, gamberi in crosta di patate, polpettine di tonno al cuore morbido), i raviolini alle erbette con crema alle noci e anche il filetto di merluzzo su letto di rucola con riduzione di aceto balsamico. Solo ingredienti di altissimo livello. Che dire dei dolci, deliziosi mignon con sablée al pistacchio. Il tutto ad opera del corpo scolastico. E per concludere, una notevole selezione di vini. E la cena (stellata) è servita!