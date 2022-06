A Cuneo continua “conosciamo piazza Biancani”

Si inizia mercoledì 15 giugno, dalle 16,30 alle 17,30, con “Giochiamo con l’acqua”, laboratorio per rinfrescarsi in questo caldo torrido.

I pomeriggi di animazione in piazza Biancani nascono dal desiderio di commercianti, realtà del quartiere, comitato e alcuni cittadini di rendere viva la piazza, di invitare le persone che vi abitano intorno e i cittadini in generale a frequentarla e a scoprirla. Piazza Biancani si trova nel quartiere San Paolo ed è spesso sconosciuta a chi abita fuori da quella zona: ma è un grande cortile in cui è possibile incontrarsi e stare insieme, al riparo dalla confusione della città. Inoltre il mercoledì pomeriggio la piazza ospita il mercato contadino Mercu promosso dall’associazione Co.Cun: un’occasione per conoscere e acquistare prodotti genuini da agricoltori del territorio.