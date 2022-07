I migliori monopattini elettrici: guida all’acquisto

Chi vive in città non può fare a meno di un monopattino elettrico, un mezzo di trasporto di ultima generazione che consente di coprire distanze brevi in pochissimo tempo, con la possibilità di circolare anche in zone a traffico limitato.

Di conseguenza, rappresenta un’ottima alternativa per chi non vuole prendere l’auto, visti i rincari della benzina e tutti i costi di gestione correlati. Ma come si fa a scegliere il miglior monopattino elettrico se non si sanno gli aspetti principali da tenere in considerazione?

E soprattutto, dove comprare un buon monopattino elettrico senza cadere in truffe? Vediamolo insieme, partendo dal cosa considerare per scegliere il modello corretto!

Elementi da considerare per la scelta di un monopattino elettrico

Gli elementi da analizzare per scegliere un monopattino elettrico son diversi, e possono variare in base alle proprie esigenze personali. Tuttavia, esistono aspetti generici che vanno assolutamente presi in considerazione, come le dimensioni, l’autonomia, la velocità massima e il peso del pilota.

Vediamoli uno alla volta.

Dimensioni

Le dimensioni del monopattino elettrico sono da analizzare in quanto un modello troppo piccolo per la propria statura non sarebbe adatto né dal punto di vista pratico né dal punto di vista della sicurezza. Quindi, fate attenzione a scegliere un modello con una pedana abbastanza larga e un manubrio abbastanza alto da poterlo impugnare comodamente.

Sempre in merito alle dimensioni, vanno considerate anche le dimensioni del motore. I modelli di base partono da circa 200 W, ma ci sono prodotti di ultima generazione che erogano anche 1000 W senza problemi.

Ovviamente, i primi sono ideali per strade pianeggianti e distanze brevi, mentre i secondi possono percorrere senza fatica una salita, anche abbastanza in pendenza.

L'autonomia

Non potreste godere di una buona potenza se non avete alle spalle una buona autonomia, in quanto il monopattino elettrico si scaricherebbe in un batter d’occhio. È bene quindi valutare il prodotto cercando di trovare un buon compromesso tra potenza e durata della batteria.

Inoltre, considerate anche che spesso l’autonomia diminuisce gradualmente nel tempo, un po’ come le batterie dei cellulari. Quindi, se al momento dell’acquisto è garantita un’autonomia di 100 km, dopo qualche mese potreste arrivare a coprire 90 km in quanto la batteria si consuma.

Velocità massima

Generalmente potenza significa velocità, e non è del tutto errato pensarla così. Tuttavia, alcuni motori potenti sono in grado di accelerare molto velocemente senza però raggiungere velocità troppo elevate. Ciò accade in quanto i monopattini elettrici hanno spesso delle velocità limitate automaticamente.

D’altronde, nei centri città è difficile che si possa circolare a più di 15-25 km/h, quindi le case produttrici bloccano in produzione il mezzo di trasporto onde evitare incidenti. Esistono però alternative molto veloci in grado di raggiungere anche i 40 km/h.

Ovviamente queste alternative vanno comprare in vista di guide su percorsi specifici e non in aree pedonali o in aree in cui circolano altri veicoli, in quanto più velocità equivale a meno stabilità.

Peso del pilota e stabilità

Essendo mezzi molto esili e leggeri, i monopattini elettrici possono supportare un peso limitato, e hanno spesso una stabilità molto bassa. In genere, un modello di base riesce a tenere fino a 100-120 kg, ma alcuni possono ospitare anche un guidatore di 150 kg senza problemi.

Ovviamente, va considerata anche la stabilità del veicolo, in quanto se troppo leggero si rischia di cadere alla prima curva. Per valutare la stabilità, analizzare questi elementi:

· grandezza della pedana;

· ergonomia del manubrio;

· grandezza e materiale delle ruote;

· materiali di produzione.

Più il veicolo sarà resistente, più questo sarà stabile.

Quali sono i migliori monopattini elettrici?

Per individuare in tempi record i migliori monopattini elettrici ci siamo affidati alla piattaforma ilprodottomigliore.it, un comparatore di prezzi costantemente aggiornato che consente di individuare i migliori prodotti di qualsiasi ambito, dal settore tecnologico agli accessori per casa e cucina.

Ovviamente, sono presenti anche monopattini elettrici, e ne abbiamo scelti tre da mostrarvi per darvi un’idea di ciò che offre il mercato.

1. JOYOR Serie Y – Top di gamma

Se volete un monopattino elettrico di fascia alta, il JOYOR Serie Y è quello che fa per voi, in quanto unisce potenza ed autonomia ad un’ottima stabilità. Consente infatti di circolare per ben 50-70 km di fila senza effettuare altre ricariche, considerando sempre le condizioni stradali e il peso del conducente.

Sono presenti inoltre dei fari, delle luci di posizione e delle luci posteriori per aumentare la sicurezza su strada, così da poter circolare anche al buio senza troppe difficoltà.

Per quanto riguarda il peso, invece, parliamo di un monopattino elettrico da 23 kg, quindi in grado di reggere una persona di 120 kg senza problemi. Si piega in un batter d’occhio tramite il sistema pieghevole, e sono presenti tre livelli di velocità.

Il primo serve a circolare entro i limiti previsti dalla legge, mentre col terzo si possono toccare più di 40 km/h su strade private o in salita.

2. Ducati Pro 1 Evo – Ottimo rapporto qualità prezzo

Il Ducati Pro 1 Evo è un monopattino elettrico che rappresenta l’eccellenza dei marchi italiani, con ruote da ben 8,5” dotate di camera d’aria per una buona stabilità sia su rettilinei che in curve strette.

Il peso è di 12 kg, mentre l’autonomia dichiarata dal produttore è di 25 km. Di conseguenza, si tratta di un buon mezzo per chi ha bisogno di circolare in città senza allontanarsi troppo dopo la ricarica.

Il motore, invece ,è da 350 W, mentre la velocità massima raggiungibile è di 25 km/h. Infine, ecco altre specifiche che potrebbero interessarvi:

· Dimensioni: 105 x 44 x 115m

· Pile: Ioni di Litio

· Tempo di carica: 4 ore circa

· Illuminazione: 2 Fari a Led anteriori e posteriori

3. Xiaomi Mi Electric Scooter Essential – Il più economico

Xiaomi è diventata un’azienda leader nella produzione di telefoni e non solo, anche di monopattini elettrici! Con lo Xiaomi Mi Essential, infatti, è riuscita a fornire un prodotto abbastanza economico in grado di fronteggiare i modelli simili di fascia alta.

Basta sapere che con una potenza di appena 250 W lo scooter riesce a toccare velocità di 20 km/h con un autonomia di 20 km tramite una carica completa. Ma la cosa più interessante è il sistema frenante sulla ruota posteriore, con tanto di E-ABS sulla parte anteriore, per una sicurezza completa.

Infine, il Kinetic Energy Recovery System (KERS) consente di recuperare l'energia cinetica del veicolo mentre è in movimento, così da ridurre i consumi ogni volta che si frena e si accelera nuovamente. Ciò viene completato dalla funzione cruise control che permette di tenere una velocità costante.

Conclusioni

Scegliere un monopattino elettrico non è mai stato così semplice! Basta andare su ilprodottomigliore.it, effettuare la propria ricerca e selezionare il modello che più rientra nelle proprie esigenze.

E voi, verso quale modello avete intenzione di orientarvi?