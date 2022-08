Classifica delle migliori discoteche della Liguria

Se state pensando di trascorrere le vostre vacanze in Liguria e non sapete dove divertirvi la sera, siete nel posto giusto. In questo articolo vedremo quali sono le migliori discoteche in cui potrete trascorre delle ore nel puro divertimento in compagnia dei vostri amici. Abbiamo infatti stilato una classifica e andremo a scoprire dove si trovano i due migliori locali, ossia il Boca Beach e il Bay Club.

La regione Liguria offre numerose opportunità per trascorrere le vacanze insieme alla propria famiglia o amici. Se le spiagge sono attrezzate e gli autoctoni sono disponibili nell’ospitare i turisti, cosa possiamo dire della vita notturna? Meta preferita di piemontesi, francesi e lombardi, la Liguria è un ottimo punto di riferimento soprattutto per i giovani. Vi sono dunque varie possibilità di vivere la notte e ora vi proponiamo una classifica con le migliori discoteche del posto.

1. Bay Club Sanremo

Il Bay Club è una delle più rinomate discoteche che si trova vicino alla Costa Azzurra e Monaco, in provincia di Imperia. La location in cui si trova è un magnifico panorama ed è uno dei migliori punti di riferimento di Sanremo. La discoteca è sita nel centro della città ed è aperta principalmente nel fine settimana proponendo format diversi, ma ovviamente varia a seconda della stagione. La vera chicca del locale è la domenica sera in cui vengono proposti i migliori successi anni ’80, ’90 e 2000 anticipati da un meraviglioso apericena, a seguire una lunga notte con le migliori hit del momento.

2. Koko Beach

Il Koko Beach è un locale polivalente che si trova nella città di Imperia, più precisamente sul lungomare. Si tratta di un ambiente moderno che propone diverse attività diurne, come servizi di balneazione e ristorazione, per poi trasformarsi in un club notturno. Il locale organizza le serate del sabato sera con la musica commerciale, mentre il giovedì inizia con un’apericena proponendo poi musica revival.

3. La Suerte

Da oltre quarant’anni a Laigueglia si trova la discoteca La Suerte, considerata una delle migliori in riviera. Il locale si suddivide in due grandi terrazze e si trova in un’insenatura del posto. Ciò consente di trascorrere una serata tra musica e ballo, ammirando al contempo un paesaggio mozzafiato. Anche in questo caso, si passa dalla spiaggia al locale in men che non si dica, garantendo divertimento e relax per tutto il giorno.

4.Le Vele

Nella classifica non poteva mancare il fulcro della città di Alassio che apre i cancelli de Le Vele. Si tratta di una discoteca, la più storica, che vanta di un meraviglioso paesaggio. Affacciandosi infatti si può ammirare La Gallinara e offre una varietà di musica che attira sempre più persone. Apre il martedì fino al sabato, ovviamente secondo la stagione, e ha una ricca programmazione.

5.Il Covo di Nord Est

Passiamo ora ad un’altra grande provincia della Liguria, ossia Genova dove ad aprire le porte agli amanti delle serate notturne c’è il Covo di Nord Est. Sita proprio all’ingresso delle Cinque Terre, il locale si trova un una rocca molto suggestiva. Ma non solo, la discoteca ha ospitato grandi nomi della musica. A seconda del periodo, il Covo di Nord Est, è aperto il mercoledì e il venerdì sera, serata dedicate principalmente ad un pubblico più giovane. Il sabato invece si trasforma in un punto di riferimento per i più grandi dove potranno iniziare la serata con una cena nel privé per poi passare a ballare a suon di musica house e commerciale.

Boca Beach Sanremo