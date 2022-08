Tuffi, il cuneese Eduard Timbretti Gugiu è medaglia d'oro agli Europei di Roma

È cominciata col botto l'avventura dell'Italia nei tuffi agli Europei di nuoto a Roma. E c'era anche un po' di Granda, nel quartetto azzurro: con Andreas Sargent Larsen, Sarah Jodoin Di Maria e Chiara Pellacani, anche il cuneese Eduard Timbretti Gugiu, che insieme ai compagni ha totalizzato 402.55 punti, conquistando l'oro davanti all'Ucraina, argento con 399.05, e alla Gran Bretagna, bronzo con 384.70. La medaglia è arrivata nel pomeriggio di ieri, nel Team Event.

“Ho aspettato tanto prima di poter gareggiare per l’Italia. Per me è motivo d'orgoglio essere qui e aver vinto in casa una medaglia d'oro. Sono ancora giovane, posso crescere molto e certi successi sono uno stimolo. Sono contento di far parte di questo gruppo: siamo tutti amici e ci sosteniamo a vicenda”, ha dichiarato dopo la medaglia.

Nato e cresciuto a Cuneo da genitori rumeni, emigrati in Italia negli anni Ottanta, Eduard Timbretti Gugiu ha frequentato il liceo scientifico "Peano-Pellico", crescendo agonisticamenente nella Libertas Tuffi Cuneo; in seguito si è tesserato per la ASD Blu 2006. La cittadinanza italiana è arrivata per lui nel 2019, all'età di 17 anni, solo a seguito della naturalizzazione del padre Sandro.

Ora la grande soddisfazione salendo sul gradino più alto del podio, dopo l'esordio in nazionale maggiore alla Coppa del mondo a Tokyo 2021, gareggiando nel sincro 10 metri, al fianco di Andreas Sargent Larsen, terminando dodicesimo in finale.