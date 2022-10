Aggressione con calci e pugni agli Ex-Lavatoi: due amici alla sbarra

E.L. e D.S., trentenni monregalesi, si trovano sotto accusa davanti al Tribunale di Cuneo per lesioni aggravate in concorso. I due, nell’aprile 2019, si trovavano in un locale cuneese, gli Ex-Lavatoi, dove avrebbero preso a calci e pugni un 45enne, ora costituito in giudizio come parte civile, causandogli un trauma cranico e facciale.

Nell’ultima udienza tenuta presso il palazzo di giustizia cuneese i due imputati hanno rilasciato spontanee dichiarazioni. E.L. ha spiegato al giudice che quella sera avrebbe avuto un diverbio con una comitiva di ragazzi: “Mi sono allontanato. A un certo punto sono stato spinto e sono andato a urtare contro un ragazzo che nulla c’entrava col gruppo con cui avevo avuto il diverbio. Lui ha alzato le mani e io ho frainteso. Gli ho tirato un pugno. Dovessi vederlo non saprei riconoscerlo. I buttafuori mi hanno poi portato fuori dal locale. Chiedo scusa”. E.L., in aula, ha anche aggiunto che intende risarcire la vittima.

Successivamente è stata la volta di D.S. che ha spiegato di essere intervenuto solo per placare gli animi: “Quella sera io ero insieme a un’amica e con E.L. eravamo distanti. Ho visto un gruppo di persone che erano tutti su di lui. Ho cercato di calmare la situazione. Non ho toccato nessuno, non sono il tipo, e poi sono intervenuto a cose fatte. Non ho visto nient’altro”.

Nel corso della prossima udienza si ascolterà la testimonianza della ragazza che quella sera si trovava in compagnia dei due imputati.