Savigliano, gli studenti dell"Arimondi-Eula" in visita alla mostra "Capire il cambiamento climatico. Acqua, una risorsa insostituibile"

Nei giorni scorsi le classi 2 A CAT, 2 D AFM, 2 A MEC, 2 L dell'Istituto Arimondi Eula di Savigliano - Racconigi grazie al coordinamento delle docenti di scienze e chimica hanno visitato la mostra "Capire il cambiamento climatico. Acqua, una risorsa insostituibile" presso lo Spazio Innov@zione della fondazione CRC a Cuneo.

La prima parte della visita, dal carattere principalmente informativo e divulgativo, ha posto in evidenza il grave problema del cambiamento climatico e delle sue drammatiche conseguenze tra cui l’aumento delle carestie alimentari e idriche, perdita della biodiversità, acidificazione degli oceani … Per contro ha anche indicato alcune strategie e rimedi tesi a mitigarne gli effetti. Si è parlato poi della risorsa acqua, vitale ed insostituibile, e delle relative criticità: sfruttamento incontrollato, siccità, impronta idrica.

La seconda parte del percorso è stata invece di tipo emozionale: gli studenti hanno potuto vedere immagini molto suggestive -selezionate da National Geographic- riferite alla natura, capace di regalare sia spettacoli di rara bellezza sia di intensa devastazione.

L’iniziativa svolta si inserisce in un progetto scolastico ben più ampio, caratterizzato dallo studio dell’acqua come risorsa insostituibile per lo sviluppo sociale ed economico del nostro territorio; sempre in tema saranno le analisi chimiche e microbiologiche effettuate nei laboratori del nostro Istituto. Il fine delle tante attività promosse è quello di sensibilizzare gli studenti ad un uso più responsabile e consapevole delle risorse idriche, nonché a far proprio il sesto obiettivo dell’Agenda ONU 2030, che mira a garantire una disponibilità e una fornitura di acqua a tutti i Paesi.

All’I.I.S. Arimondi Eula le esperienze di laboratorio costituiscono un valore aggiunto che va a sommarsi allo studio teorico.

La scuola nelle sedi di Savigliano e di Racconigi è aperta per le attività di orientamento nelle seguenti date:

SAVIGLIANO Corsi di AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING E COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO

sabato 22/10/22 ore 14.30-18.00

sabato 12/11/22 ore 14.30-18.00

sabato 17/12/22 ore 14.30-18.00

venerdì 13/01/23 ore 17.00-19.00

per appuntamenti e informazioni orienta.saviglianotecnici@arimondieula.edu.it

RACCONIGI Corsi di LICEO SCIENTIFICO, COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO E PERITO MECCANICO DELL’AUTOMAZIONE

sabato 22/10/22 ore 14.30-18.00

domenica 6/11/2022 ore 10.00-12.30/14.30-18.00

sabato 19/11/22 ore 14.30-18.00

sabato 17/12/22 ore 14.30-18.00

sabato 14/01/23 ore 14.30-18.00

Laboratori a scuola sede di Racconigi sabato 26.11.2022 e sabato 17.12.2022 ore 8.00-12.00 per appuntamenti e informazioni orienta.racconigi@arimondieula.edu.it