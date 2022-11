Villafalletto: borse di studio a tre studentesse eccellenti nel ricordo di Marianna Mele

Sulla base dell’esito finale e dei risultati conseguiti nel corso dei tre anni della Scuola Secondaria di I grado, quest’anno la borsa è stata consegnata a tre alunne, Angelica Dall’Aglio, Milena Demarchi e Arianna Durbano, che hanno superato l’esame finale con il massimo dei voti (10/10 e lode) e che ora frequentano rispettivamente il Liceo Classico Bodoni di Saluzzo, l’Istituto Tecnico per Geometri Arimondi-Eula di Savigliano e l'Istituto Tecnico Industriale Statale M. Delpozzo di Cuneo.

La borsa è stata consegnata dai genitori Tiziana e Antonio alla presenza degli alunni delle classi terze, degli insegnanti e della dirigente scolastica Stefania Magnaldi. Quest'ultima ha ringraziato la famiglia Mele che, con grande generosità, ha scelto di ricordare in un modo così importante e significativo la propria figlia.

La professoressa Maria Laura Burdino, che è stata insegnante di Marianna, ha ricordato ai premiati e ai ragazzi presenti l’esempio di questa giovane ragazza che, dopo aver conseguito la laurea in Scienze Politiche, si era impegnata al servizio della comunità come consigliere comunale, proponendo di consegnare a tutti i ragazzi di Villafalletto, che compiono 18 anni, una copia della Costituzione, tradizione che prosegue tuttora.

La professoressa ha inoltre evidenziato come la famiglia Mele abbia onorato la memoria della propria figlia non solo attraverso l’istituzione di questa borsa, ma facendo anche costruire un salone, presso il "campetto", luogo utilizzato dalla Parrocchia per l'estate ragazzi e per l'attività estiva di "studio giocando".

L’insegnante ha poi sottolineato che quest’anno il ricordo di Marianna è ancora più triste e toccante, in quanto due altri ex-alunni della scuola, Martina e Matteo Casale, sono recentemente scomparsi in un tragico incidente stradale.

La cerimonia è stata per gli alunni delle classi terze un utile momento di confronto, perché le tre ragazze hanno condiviso con essi alcune interessanti riflessioni sulla loro precedente e nuova esperienza scolastica e hanno suggerito preziosi consigli per scegliere e affrontare la Scuola superiore in modo responsabile e adeguato.

L’evento si è concluso con la distribuzione a tutti i presenti dei deliziosi baci di Villafalletto, offerti sempre dalla famiglia Mele, che l'istituto ringrazia di cuore per la continua attenzione.