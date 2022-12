Buon Anno a tutti i ragazzi e alle loro famiglie da staff, allenatori e dirigenti del Cuneo Oltrestura

Dopo due anni di sacrifici e di distanza forzata a causa della pandemia di Covid 19, per la prima volta la Scuola Calcio Cuneo Oltrestura si è riunita per trascorrere insieme una serata all’insegna della condivisione e della passione per il mondo del calcio.

Lo scorso sabato 17 dicembre nelle sale de “Il girasole Self Bar”, situato nei pressi dello stabilimento Michelin di Cuneo, ha avuto luogo la festa di Natale a cui hanno partecipato ben 350 persone, tra cui 160 ragazzi e bambini iscritti alla Scuola Calcio, assieme alle proprie famiglie e allo staff, composto da circa 70 dirigenti ed allenatori.

È stata un’opportunità di scambio, portato avanti da valori, quali correttezza, educazione, fair play, rispetto ed integrazione sociale, coltivati quotidianamente all’interno dell’Accademy. La serata è stata animata dalla straordinaria esibizione di Juriy, abile giocoliere ed equilibrista, che ha conquistato i ragazzi, lasciando un lieto saluto natalizio.

“Cuneo Oltrestura è una scuola calcio dove le figure dei mister, degli aiuti mister e degli accompagnatori sono ritenute fondamentali come istruttori di calcio per i ragazzi ma anche e soprattutto educatori” ci raccontano i dirigenti “… una scuola calcio che vuole cercare di distinguersi per correttezza, educazione, fair play, rispetto, integrazione sociale, ma che è convinta che questi aspetti non solo siano più che conciliabili, ma anche le fondamenta per raggiungere soddisfazioni sul campo, risultati di prestigio e uno spirito di gruppo che si respira solamente nelle grandi famiglie”.

Questi aspetti trasmessi rappresentano al meglio le fondamenta di questo gruppo, grazie alle quali è stato possibile raggiungere in così poco tempo grandi soddisfazioni sul campo, risultati di prestigio e uno spirito di gruppo che si respira solamente nelle grandi famiglie.

Oltre a questi aspetti Cuneo Oltrestura è particolarmente attenta alla comunicazione e da inizio gennaio 2023 sarà possibile consultare il nuovo sito internet https://cuneoltrestura.it/ ricco di interessanti contenuti.

Chi è interessato al progetto e vuole diventarne un concreto sostenitore, a partire da febbraio 2023 sarà possibile attivare i nuovi servizi riservati agli sponsor.