Pellet, Uncem chiede una mappatura dei prezzi per verificare l'effetto del dimezzamento dell'IVA

L'Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) ha chiesto ai ministeri competenti, in collaborazione con l'Aiel (Associazione Italiana Energie Agroforestali) e gli Enti locali, di avviare una mappatura dei prezzi del pellet in Italia, al fine di verificare se, dopo la riduzione dell'IVA dal 22% al 10%, siano effettivamente diminuiti.

Uncem sottolinea il rischio di speculazione, poiché i prezzi di un sacco da 15 kg arrivano a 13-15 euro, mentre lo scorso anno, in stagione, si aggiravano intorno ai 5-7 euro. La diminuzione dell'IVA avrebbe dovuto comportare un calo dei prezzi del pellet, ma i consumatori temono che ciò non sia avvenuto.

Uncem chiede pertanto un maggiore controllo da parte delle autorità competenti per evitare che siano i consumatori a pagare le conseguenze della speculazione, come già avviene per la benzina e il gasolio.

Il mancato controllo dei prezzi del pellet rappresenta un grave problema soprattutto nei Comuni montani non metanizzati, circa 1500 in tutta Italia, e in quelli parzialmente metanizzati, dove il pellet e il legno costituiscono una fonte di riscaldamento fondamentale.